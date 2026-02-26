  1. В Украине

В Женеве завершились двусторонние переговоры Украина–США: Рустем Умеров раскрыл детали встречи

21:46, 26 февраля 2026
Переговоры прошли в двух форматах, продолжается подготовка к трехсторонней встрече при участии США и РФ.
Секретарь СНБО Рустем Умеров раскрыл детали очередного раунда переговоров в Женеве.

По его словам, работа проходила в двух форматах — отдельно с американской стороной и трехсторонняя встреча при участии США и Швейцарии.

Умеров отметил, что по итогам встреч вместе с Давидом Арахамией и представителями американской стороны — специальным посланником Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером — был проведен общий разговор с Президентом Владимиром Зеленским о результатах встречи и дальнейших шагах.

Следующий раунд переговоров готовится.

«Работаем над финализацией параметров безопасности, экономических решений и согласованных позиций, которые должны стать основой для дальнейших договоренностей. Задача — сделать следующую трехстороннюю встречу при участии США и РФ максимально предметной», — подчеркнул он.

Отдельное внимание было сосредоточено на экономическом блоке и долгосрочных механизмах поддержки Украины. Вместе с экономической командой Правительства, в частности Алексеем Соболевым, и американскими партнерами предметно проработали документ по восстановлению Украины.

«Договорились, что наши команды более детально продолжат работу над документом, в частности по будущему восстановлению и инвестиционному плану.

Благодарны Швейцарии за организацию переговоров и созданные условия для работы. Благодарим Президента Дональда Трампа и его команду за активное участие и последовательную поддержку процесса», — отметил Умеров.

