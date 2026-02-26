Одна дитина померла, інша отримала інвалідність — судитимуть двох акушерів-гінекологів

Судитимуть двох акушерів-гінекологів, через недбалість яких постраждали діти.

На Донеччині та Закарпатті правоохоронці скерували до суду обвинувальні акти за неналежне виконання медиками своїх обов’язків. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

У місті Краматорськ у 2021 році лікар не контролював стан плода під час пологів. Дитина тривалий час залишалася без достатнього доступу кисню - отримала тяжке ураження центральної нервової системи й стала інвалідом. Слідство вважає, що вчасні дії могли запобігти наслідкам.

У місті Мукачево у 2024 році лікарка порушила стандарти ведення ускладнених пологів. Новонароджений отримав тяжку травму шийного відділу хребта та спинного мозку й помер у віці 8 місяців.

Обидві справи передано прокурорами до суду для розгляду по суті.

