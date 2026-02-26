Один ребенок умер, другой получил инвалидность — будут судить двух акушеров-гинекологов

Будут судить двух акушеров-гинекологов, по небрежности которых пострадали дети.

В Донецкой и Закарпатской областях правоохранители направили в суд обвинительные акты по фактам ненадлежащего исполнения медиками своих обязанностей. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

В городе Краматорск в 2021 году врач не контролировал состояние плода во время родов. Ребенок длительное время оставался без достаточного доступа кислорода — получил тяжелое поражение центральной нервной системы и стал инвалидом. Следствие считает, что своевременные действия могли предотвратить последствия.

В городе Мукачево в 2024 году врач нарушила стандарты ведения осложненных родов. Новорожденный получил тяжелую травму шейного отдела позвоночника и спинного мозга и умер в возрасте 8 месяцев.

Оба дела переданы прокурорами в суд для рассмотрения по существу.

