Питання про Крим і зв’язки чоловіка з нардепом: ВРП відклала розгляд кандидатури Тетяни Лавренюк

Після запитань щодо майна та поїздок до Криму ВРП оголосила перерву в розгляді кандидатури Лавренюк.

Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо внесення Президентові України подань про призначення суддів на посади до апеляційних судів.

Під час розгляду кандидатури Лавренюк Тетяни Анатоліївни на посаду судді Східного апеляційного господарського суду Вища рада правосуддя встановила, що кандидатка здійснює правосуддя понад 14 років. У засіданні вона брала участь у режимі відеоконференції.

Члени Ради поставили низку запитань, зокрема щодо:

— земельних ділянок із котеджними будинками, які належать її чоловікові та, за словами кандидатки, були отримані ним у спадок;

— достовірності декларування зазначеного майна, орієнтовна вартість якого може становити близько 2,8 млн грн, а також продажу одного з будинків сестрі судді;

— придбання автомобіля BMW X6 за кошти чоловіка, який при цьому зареєстрований на його матір;

— щорічних поїздок до Криму після 2014 року з метою відвідування батьків (за словами кандидатки, з 2020 року вони проживають на підконтрольній Україні території; водночас сестра судді продовжує проживати на тимчасово окупованій території);

— обставин роботи чоловіка на посаді помічника народного депутата та характеру їхніх взаємовідносин (кандидатка зазначила, що не підтримує зв’язків у межах політичної діяльності);

— доцільності пошуку інформації щодо окремої особи у Єдиному державному реєстрі у 2024 році, а також здійснення пошуку відомостей щодо себе та свого чоловіка.

За результатами обговорення Вища рада правосуддя ухвалила рішення оголосити перерву у розгляді питання щодо внесення Президентові України подання про призначення Лавренюк Тетяни Анатоліївни на посаду судді.

