  1. У світі

З 1 вересня у Польщі планують заборонити мобільні телефони в школах

18:55, 18 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Міністерство освіти Польщі готує законодавчі зміни, які обмежать використання гаджетів серед учнів до 16 років.
Фото: PAP
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерка освіти Польщі Барбара Новацька повідомила, що з 1 вересня 2026 року планується заборона використання мобільних телефонів у школах для учнів віком до 16 років, передає PAP.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Новацька зазначила, що телефони «не можуть бути нормою» у навчальному процесі, оскільки діти стають залежними від інтернету. «У міністерстві ми щойно завершуємо роботу над важливою законодавчою зміною, критично важливою для шкіл, яка призведе до заборони використання мобільних телефонів у початкових школах з 1 вересня 2026 року. Це прискорене рішення на даний момент, і рішення було прискорено прийнято після моєї розмови з прем'єр-міністром Дональдом Туском», – сказала міністерка.

Водночас можливі винятки, зокрема з медичних причин. За словами Новацької, організація зберігання телефонів – шафки, «безпечні пакетики» або кошики у вчителя – залишатиметься на розсуд школи. Батьки матимуть змогу підтримувати зв’язок із дітьми, але користування телефонами під час навчання буде обмежене.

Новацька навела результати досліджень Міністерства національної освіти Польщі. Згідно з ними, 71% підлітків вважають себе залежними від телефонів, а 60% відчувають хронічну втому.

Також 73% дітей віком 12-14 років знають, де знайти порнографічний контент в інтернеті, а 26% дітей 7-12 років уже мали з ним контакт. Крім того, 44% підлітків 13-16 років не вміють відрізняти правдиву інформацію від неправдивої, а 47% стикалися зі шкідливим контентом у соцмережах.

Міністерка додала, що разом із оновленням навчальної програми у школах впроваджують цифрову гігієну, однак, за її словами, заборону використання мобільних телефонів потрібно запровадити вже зараз.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Польща діти школа

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]