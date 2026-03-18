З 1 вересня у Польщі планують заборонити мобільні телефони в школах

Міністерство освіти Польщі готує законодавчі зміни, які обмежать використання гаджетів серед учнів до 16 років.

Міністерка освіти Польщі Барбара Новацька повідомила, що з 1 вересня 2026 року планується заборона використання мобільних телефонів у школах для учнів віком до 16 років, передає PAP.

Новацька зазначила, що телефони «не можуть бути нормою» у навчальному процесі, оскільки діти стають залежними від інтернету. «У міністерстві ми щойно завершуємо роботу над важливою законодавчою зміною, критично важливою для шкіл, яка призведе до заборони використання мобільних телефонів у початкових школах з 1 вересня 2026 року. Це прискорене рішення на даний момент, і рішення було прискорено прийнято після моєї розмови з прем'єр-міністром Дональдом Туском», – сказала міністерка.

Водночас можливі винятки, зокрема з медичних причин. За словами Новацької, організація зберігання телефонів – шафки, «безпечні пакетики» або кошики у вчителя – залишатиметься на розсуд школи. Батьки матимуть змогу підтримувати зв’язок із дітьми, але користування телефонами під час навчання буде обмежене.

Новацька навела результати досліджень Міністерства національної освіти Польщі. Згідно з ними, 71% підлітків вважають себе залежними від телефонів, а 60% відчувають хронічну втому.

Також 73% дітей віком 12-14 років знають, де знайти порнографічний контент в інтернеті, а 26% дітей 7-12 років уже мали з ним контакт. Крім того, 44% підлітків 13-16 років не вміють відрізняти правдиву інформацію від неправдивої, а 47% стикалися зі шкідливим контентом у соцмережах.

Міністерка додала, що разом із оновленням навчальної програми у школах впроваджують цифрову гігієну, однак, за її словами, заборону використання мобільних телефонів потрібно запровадити вже зараз.

