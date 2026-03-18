С 1 сентября в Польше планируют запретить мобильные телефоны в школах

Министерство образования Польши готовит законодательные изменения, которые ограничат использование гаджетов среди учащихся до 16 лет.

Министр образования Польши Барбара Новацкая сообщила, что с 1 сентября 2026 года планируется запрет на использование мобильных телефонов в школах для учеников в возрасте до 16 лет, передает PAP.

Новацкая отметила, что телефоны «не могут быть нормой» в учебном процессе, поскольку дети становятся зависимыми от интернета. «В министерстве мы как раз завершаем работу над важным законодательным изменением, критически важным для школ, которое приведет к запрету использования мобильных телефонов в начальных школах с 1 сентября 2026 года. Это ускоренное решение на данный момент, и оно было принято после моего разговора с премьер-министром Дональдом Туском», – сказала министр.

В то же время возможны исключения, в частности по медицинским показаниям. По словам Новацкой, организация хранения телефонов – шкафчики, «безопасные пакеты» или корзины у учителя – останется на усмотрение школы. Родители смогут поддерживать связь с детьми, но пользование телефонами во время занятий будет ограничено.

Новацкая привела результаты исследований Министерства национального образования Польши. Согласно им, 71% подростков считают себя зависимыми от телефонов, а 60% испытывают хроническую усталость.

Кроме того, 73% детей в возрасте 12–14 лет знают, где найти порнографический контент в интернете, а 26% детей в возрасте 7–12 лет уже сталкивались с ним. Кроме того, 44% подростков 13-16 лет не умеют отличать правдивую информацию от ложной, а 47% сталкивались с вредным контентом в соцсетях.

Министр добавила, что вместе с обновлением учебной программы в школах внедряют цифровую гигиену, однако, по ее словам, запрет на использование мобильных телефонов нужно ввести уже сейчас.

