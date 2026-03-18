  1. В мире

С 1 сентября в Польше планируют запретить мобильные телефоны в школах

18:55, 18 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Министерство образования Польши готовит законодательные изменения, которые ограничат использование гаджетов среди учащихся до 16 лет.
С 1 сентября в Польше планируют запретить мобильные телефоны в школах
Фото: PAP
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр образования Польши Барбара Новацкая сообщила, что с 1 сентября 2026 года планируется запрет на использование мобильных телефонов в школах для учеников в возрасте до 16 лет, передает PAP.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Новацкая отметила, что телефоны «не могут быть нормой» в учебном процессе, поскольку дети становятся зависимыми от интернета. «В министерстве мы как раз завершаем работу над важным законодательным изменением, критически важным для школ, которое приведет к запрету использования мобильных телефонов в начальных школах с 1 сентября 2026 года. Это ускоренное решение на данный момент, и оно было принято после моего разговора с премьер-министром Дональдом Туском», – сказала министр.

В то же время возможны исключения, в частности по медицинским показаниям. По словам Новацкой, организация хранения телефонов – шкафчики, «безопасные пакеты» или корзины у учителя – останется на усмотрение школы. Родители смогут поддерживать связь с детьми, но пользование телефонами во время занятий будет ограничено.

Новацкая привела результаты исследований Министерства национального образования Польши. Согласно им, 71% подростков считают себя зависимыми от телефонов, а 60% испытывают хроническую усталость.

Кроме того, 73% детей в возрасте 12–14 лет знают, где найти порнографический контент в интернете, а 26% детей в возрасте 7–12 лет уже сталкивались с ним. Кроме того, 44% подростков 13-16 лет не умеют отличать правдивую информацию от ложной, а 47% сталкивались с вредным контентом в соцсетях.

Министр добавила, что вместе с обновлением учебной программы в школах внедряют цифровую гигиену, однако, по ее словам, запрет на использование мобильных телефонов нужно ввести уже сейчас.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Польша дети школа

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]