Вопросы о Крыме и связях мужа с нардепом: ВСП отложил рассмотрение кандидатуры Татьяны Лавренюк

14:35, 26 февраля 2026
После вопросов о имуществе и поездках в Крым ВСП объявил перерыв в рассмотрении кандидатуры Лавренюк.
Высший совет правосудия рассмотрел материалы о внесении Президенту Украины представлений о назначении судей на должности в апелляционные суды.

В ходе рассмотрения кандидатуры Лавренюк Татьяны Анатольевны на должность судьи Восточного апелляционного хозяйственного суда Высший совет правосудия установил, что кандидат осуществляет правосудие более 14 лет. В заседании она принимала участие в режиме видеоконференции.

Члены Совета задали ряд вопросов, в частности относительно:

— земельных участков с коттеджными домами, принадлежащих её мужу и, по словам кандидатки, полученных им в наследство;

— достоверности декларирования указанного имущества, ориентировочная стоимость которого может составлять около 2,8 млн грн, а также продажи одного из домов сестре судьи;

— приобретения автомобиля BMW X6 за средства мужа, при этом зарегистрированного на его мать;

— ежегодных поездок в Крым после 2014 года с целью посещения родителей (по словам кандидатки, с 2020 года они проживают на подконтрольной Украине территории; вместе с тем сестра судьи продолжает проживать на временно оккупированной территории);

— обстоятельств работы мужа на должности помощника народного депутата и характера их взаимоотношений (кандидатка отметила, что не поддерживает связей в рамках политической деятельности);

— целесообразности поиска информации о конкретном лице в Едином государственном реестре в 2024 году, а также осуществления поиска сведений о себе и своём муже.

По результатам обсуждения Высший совет правосудия принял решение объявить перерыв в рассмотрении вопроса о внесении Президенту Украины представления о назначении Лавренюк Татьяны Анатольевны на должность судьи.

