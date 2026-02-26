18 кандидатів претендують на посади суддів КСУ: Рада суддів оприлюднила список

Рада суддів оприлюднила список кандидатів до Конституційного Суду: хто претендує на посаду.

Рішенням Ради суддів України від 22 січня 2026 року №5 оголошено про новий конкурсу на дві посади судді Конституційного Суду України. У списку, який оприлюднила Рада суддів України чинні судді, науковці та представник прокуратури, які подали документи для участі в конкурсі за квотою з’їзду суддів України. Йдеться про вакантні посади, на які претендують представники судової системи, наукової спільноти, приватного сектору та органів прокуратури.

Судді різних інстанцій — від місцевих до касаційних

Серед осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України чинні та колишні судді різних рівнів.

Документи для участі у конкурсі подала Лариса Рогач, голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду. Під час її обрання на посаду голови КГС ВС згадувався негативний висновок Громадської ради доброчесності. Водночас Етична рада має знову перевірити кандидатку.

Суддівську кар’єру вона розпочала у квітні 1997 року як суддя Арбітражного суду Закарпатської області. У 2002 році була призначена безстроково, у 2005 році стала суддею Вищого господарського суду України, а з 2014 року — секретарем Пленуму ВГСУ. Указом Президента №357/2017 від 10 листопада 2017 року призначена суддею Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, увійшла до Великої Палати ВС, а 10 грудня 2021 року стала її секретарем.

Новим кандидатом у конкурсі є Расім Бабанли, заступник керівника апарату Верховного Суду, тимчасово виконуючий обов’язки керівника апарату ВС. Його професійна діяльність пов’язана з багаторічною роботою в судовій системі. З 2012 року працював на посаді наукового консультанта правового управління ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ, згодом — начальником управління, а з 2016 року — заступником керівника апарату — начальником управління ВСС. З 2018 року очолював департамент аналітичної та правової роботи Верховного Суду. У 2023 році призначений першим заступником керівника апарату ВС. Має науковий ступінь доктора юридичних наук.

Серед досвідчених суддів касаційної інстанції — Михайло Смокович, ексголова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду. Він уже брав участь у попередньому конкурсі та 18 травня 2025 року заявив про добровільне припинення участі. З 1996 року працював суддею Луцького міського суду Волинської області, у 2001–2004 роках — суддя Апеляційного суду Волинської області. У грудні 2003 року обраний суддею Вищого адміністративного суду України, з березня 2006 року — секретар пленуму ВАС. У 2010 році здобув другу вищу освіту за спеціальністю «Інтелектуальна власність». Указом Президента від 10 листопада 2017 року призначений суддею КАС у складі ВС, а 6 грудня того ж року обраний його головою (27 із 28 голосів). Заслужений юрист України, суддя вищого кваліфікаційного класу, доктор юридичних наук (2016).

Участь у конкурсі візьме також Олексій Кравчук— суддя Вищого антикорупційного суду з 2019 року. Раніше працював на факультеті соціології і права КПІ, у 2016–2019 роках очолював кафедру господарського та адміністративного права цього університету. До того обіймав посади в КМДА. Має науковий ступінь доктора юридичних наук.

У списку також — судді Київського апеляційного суду Світлана Музичко та Олег Ігнатюк, який є професором кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності ПрАТ «МАУП» і раніше вже брав участь у конкурсних процедурах на посади суддів до КСУ.

Ще один кандидат — Петро Салюк, суддя Хмельницького окружного адміністративного суду та доцент кафедри конституційного права Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, раніше також брав участь у конкурсі до КСУ. Відповідно до рішення ДГЕ від 29 травня 2025 року, за підсумками співбесід був визнаний таким, що відповідає критерію високих моральних якостей.

Серед інших кандидатів — суддя Північного апеляційного господарського суду Сергій Сотніков, суддя Господарського суду Львівської області Олеся Никон, суддя Кролевецького районного суду Сумської області Віталій Придатко, суддя Перемишлянського районного суду Львівської області Андрій Савчак, а також суддя Другого апеляційного адміністративного суду у відставці Андрій Григоров.

З автобіографії Олесі Никон відомо, що указом Президента №159/2019 від 22 квітня 2019 року її призначено на посаду судді безстроково. Загальний трудовий стаж становить понад 20 років, із них 12 років — на посаді судді. З 2016 року є викладачем Національної школи суддів України.

Віталій Придатко рішеннями Ради суддів України від 22 липня та 22 серпня 2025 року був допущений до участі в конкурсі на вакантні посади суддів КСУ за квотою з'їзду суддів.

Андрій Савчак обіймає посаду судді з 3 жовтня 2012 року. Має 23 роки стажу у сфері права, з них 12 років — на посаді судді. У 2024 році чотири рази притягувався до адміністративної відповідальності за ст. 122 КУпАП — перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш ніж на 20 км/год.

Андрій Григоров у 2023 році був звільнений з посади судді у зв’язку з поданням заяви про відставку. Його стаж роботи становить 21 рік.

Науковці та приватний сектор

Окрім представників судової системи, у конкурсі беруть участь науковці та юристи приватного сектору.

Серед них — головний юрисконсульт ТОВ «ІГАР» Леся Балаєва, юрист Оксана Цмокаленко, колишній науковий консультант судді КСУ, нині військовослужбовець Сергій Солоткий, професор кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права КНТЕУ Оксана Клименко, а також викладач кафедри судоустрою, прокуратури та адвокатури Львівського університету бізнесу і права Наталія Дзібій-Полячок.

Представник прокуратури

Серед кандидатів на посаду судді КСУ і представник органів прокуратури. Олексій Клименко обіймає посаду прокурора другого відділу процесуального керівництва Департаменту Офісу Генерального прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях щодо злочинів, пов’язаних із масовими протестами 2013–2014 років.

З травня 2013 року по травень 2021 року він працював у підрозділах прокуратури Запорізької області (згодом — Запорізької обласної прокуратури). У травні 2021 року переведений до Офісу Генерального прокурора, пізніше — на посаду прокурора відділу. З липня 2024 року обіймає посаду заступника начальника третього відділу процесуального керівництва відповідного департаменту. Загальний трудовий стаж становить 22 роки 6 місяців, із них стаж роботи у сфері права — 17 років 8 місяців. На посаді судді не працював.

Допуск кандидатів до наступних етапів конкурсу Рада суддів України має розглянути на найближчому засіданні.

«Судово-юридична газета» продовжить слідкувати за конкурсом на дві посади судді Конституційного Суду України.

