18 кандидатов претендуют на должности судей КСУ: Совет судей обнародовал список

Совет судей обнародовал список кандидатов в Конституционный Суд: кто претендует на должность.

Решением Совета судей Украины от 22 января 2026 года №5 объявлен новый конкурс на две должности судьи Конституционного Суда Украины. В списке, который обнародовал Совет судей Украины, — действующие судьи, ученые и представитель прокуратуры, которые подали документы для участия в конкурсе по квоте съезда судей Украины. Речь идет о вакантных должностях, на которые претендуют представители судебной системы, научного сообщества, частного сектора и органов прокуратуры.

Судьи разных инстанций — от местных до кассационных

Среди лиц, которые выразили намерение занять должность судьи Конституционного Суда Украины, — действующие и бывшие судьи разных уровней.

Документы для участия в конкурсе подала Лариса Рогач, председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда. Во время ее избрания на должность председателя КГС ВС упоминался негативный вывод Общественного совета добропорядочности. В то же время Этический совет должен снова проверить кандидатку.

Судейскую карьеру она начала в апреле 1997 года как судья Арбитражного суда Закарпатской области. В 2002 году была назначена бессрочно, в 2005 году стала судьей Высшего хозяйственного суда Украины, а с 2014 года — секретарем Пленума ВХСУ. Указом Президента №357/2017 от 10 ноября 2017 года назначена судьей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда, вошла в Большую Палату ВС, а 10 декабря 2021 года стала ее секретарем.

Новым кандидатом в конкурсе является Расим Бабанлы, заместитель руководителя аппарата Верховного Суда, временно исполняющий обязанности руководителя аппарата ВС. Его профессиональная деятельность связана с многолетней работой в судебной системе. С 2012 года работал на должности научного консультанта правового управления ВССУ по рассмотрению гражданских и уголовных дел, впоследствии — начальником управления, а с 2016 года — заместителем руководителя аппарата — начальником управления ВСС. С 2018 года возглавлял департамент аналитической и правовой работы Верховного Суда. В 2023 году назначен первым заместителем руководителя аппарата ВС. Имеет научную степень доктора юридических наук.

Среди опытных судей кассационной инстанции — Михаил Смокович, экс-председатель Кассационного административного суда в составе Верховного Суда. Он уже принимал участие в предыдущем конкурсе и 18 мая 2025 года заявил о добровольном прекращении участия. С 1996 года работал судьей Луцкого городского суда Волынской области, в 2001–2004 годах — судья Апелляционного суда Волынской области. В декабре 2003 года избран судьей Высшего административного суда Украины, с марта 2006 года — секретарь пленума ВАС. В 2010 году получил второе высшее образование по специальности «Интеллектуальная собственность». Указом Президента от 10 ноября 2017 года назначен судьей КАС в составе ВС, а 6 декабря того же года избран его председателем (27 из 28 голосов). Заслуженный юрист Украины, судья высшего квалификационного класса, доктор юридических наук (2016).

Участие в конкурсе также примет Алексей Кравчук — судья Высшего антикоррупционного суда с 2019 года. Ранее работал на факультете социологии и права КПИ, в 2016–2019 годах возглавлял кафедру хозяйственного и административного права этого университета. До того занимал должности в КМДА. Имеет научную степень доктора юридических наук.

В списке также — судьи Киевского апелляционного суда Светлана Музычко и Олег Игнатюк, который является профессором кафедры правоохранительной и антикоррупционной деятельности ЧАО «МАУП» и ранее уже принимал участие в конкурсных процедурах на должности судей в КСУ.

Еще один кандидат — Петр Салюк, судья Хмельницкого окружного административного суда и доцент кафедры конституционного права Хмельницкого университета управления и права имени Леонида Юзькова, ранее также принимал участие в конкурсе в КСУ. Согласно решению ДГЭ от 29 мая 2025 года, по итогам собеседований был признан соответствующим критерию высоких моральных качеств.

Среди других кандидатов — судья Северного апелляционного хозяйственного суда Сергей Сотников, судья Хозяйственного суда Львовской области Олеся Никон, судья Кролевецкого районного суда Сумской области Виталий Придатко, судья Перемышлянского районного суда Львовской области Андрей Савчак, а также судья Второго апелляционного административного суда в отставке Андрей Григоров.

Из автобиографии Олеси Никон известно, что указом Президента №159/2019 от 22 апреля 2019 года она назначена на должность судьи бессрочно. Общий трудовой стаж составляет более 20 лет, из них 12 лет — на должности судьи. С 2016 года является преподавателем Национальной школы судей Украины.

Виталий Придатко решениями Совета судей Украины от 22 июля и 22 августа 2025 года был допущен к участию в конкурсе на вакантные должности судей КСУ по квоте съезда судей.

Андрей Савчак занимает должность судьи с 3 октября 2012 года. Имеет 23 года стажа в сфере права, из них 12 лет — на должности судьи. В 2024 году четыре раза привлекался к административной ответственности по ст. 122 КУпАП — превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч.

Андрей Григоров в 2023 году был освобожден от должности судьи в связи с подачей заявления об отставке. Его стаж работы составляет 21 год.

Ученые и частный сектор

Кроме представителей судебной системы, в конкурсе принимают участие ученые и юристы частного сектора.

Среди них — главный юрисконсульт ООО «ИГАР» Леся Балаева, юрист Оксана Цмокаленко, бывший научный консультант судьи КСУ, ныне военнослужащий Сергей Солоткий, профессор кафедры международного, гражданского и коммерческого права КНТЭУ Оксана Клименко, а также преподаватель кафедры судоустройства, прокуратуры и адвокатуры Львовского университета бизнеса и права Наталия Дзибий-Полячок.

Представитель прокуратуры

Среди кандидатов на должность судьи КСУ и представитель органов прокуратуры. Алексей Клименко занимает должность прокурора второго отдела процессуального руководства Департамента Офиса Генерального прокурора, который осуществляет процессуальное руководство в уголовных производствах по преступлениям, связанным с массовыми протестами 2013–2014 годов.

С мая 2013 года по май 2021 года он работал в подразделениях прокуратуры Запорожской области (впоследствии — Запорожской областной прокуратуры). В мае 2021 года переведен в Офис Генерального прокурора, позже — на должность прокурора отдела. С июля 2024 года занимает должность заместителя начальника третьего отдела процессуального руководства соответствующего департамента. Общий трудовой стаж составляет 22 года 6 месяцев, из них стаж работы в сфере права — 17 лет 8 месяцев. На должности судьи не работал.

Допуск кандидатов к следующим этапам конкурса Совет судей Украины должен рассмотреть на ближайшем заседании.

«Судебно-юридическая газета» продолжит следить за конкурсом на две должности судьи Конституционного Суда Украины.

