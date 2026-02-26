На Тернопільщині жінка покалічила око дитині заради соцвиплат – ОГП

Перебуваючи із сином наодинці, жінка пошкодила йому око медичною голкою.

На Тернопільської області жінку засуджено до 7 років і 6 місяців позбавлення волі за умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень своєму малолітньому синові.

Як розповіли у Офісі Генерального прокурора, трагедія сталася у листопаді 2019 року в одній із лікарень. За даними слідства, жінка наполягала на наявності у трирічного хлопчика інфекційного захворювання, однак медики цього не підтвердили. Обвинувачена не працювала та розраховувала на отримання соціальних виплат, тому вимагала встановлення дитині відповідного діагнозу.

Згодом, перебуваючи із сином наодинці, вона пошкодила йому око медичною голкою. Унаслідок отриманої травми дитина втратила зір на одне око. Наразі хлопчик перебуває під опікою іншої родини.

Прокурори довели в судах усіх інстанцій вину обвинуваченої у вчиненні злочину, що призвів до тяжких наслідків для здоров’я дитини. Окрім реального строку ув’язнення, суд зобов’язав засуджену відшкодувати витрати на лікування та сплатити 600 тисяч гривень моральної шкоди на користь потерпілого.

Як зазначив заступник Генерального прокурора Віктор Логачов, сторона обвинувачення наполягала на справедливому покаранні, яке відповідає тяжкості вчиненого.

«Йдеться про тяжку трагедію дитини, яка втратила здоров’я через умисні дії найближчої людини - своєї рідної матері. Цей хлопчик змушений буде жити з наслідками цієї травми все життя. Саме тому принципова позиція сторони обвинувачення полягала в тому, щоб забезпечити справедливе покарання, яке відповідає тяжкості вчиненого злочину та підтверджує невідворотність відповідальності за посягання на життя і здоров’я дітей», - зазначив він.

