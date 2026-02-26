  1. В Украине

В Тернопольской области женщина повредила глаз ребенку ради соцвыплат – ОГП

22:54, 26 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Находясь с сыном наедине, женщина повредила ему глаз медицинской иглой.
В Тернопольской области женщина повредила глаз ребенку ради соцвыплат – ОГП
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Тернопольской области женщину приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы за умышленное причинение тяжких телесных повреждений своему малолетнему сыну.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, трагедия произошла в ноябре 2019 года в одной из больниц. По данным следствия, женщина настаивала на наличии у трехлетнего мальчика инфекционного заболевания, однако медики этого не подтвердили. Обвиняемая не работала и рассчитывала на получение социальных выплат, поэтому требовала установить ребенку соответствующий диагноз.

Позже, находясь с сыном наедине, она повредила ему глаз медицинской иглой. В результате полученной травмы ребенок потерял зрение на один глаз. В настоящее время мальчик находится под опекой другой семьи.

Прокуроры доказали в судах всех инстанций вину обвиняемой в совершении преступления, повлекшего тяжкие последствия для здоровья ребенка. Помимо реального срока лишения свободы, суд обязал осужденную возместить расходы на лечение и выплатить 600 тысяч гривен морального вреда в пользу потерпевшего.

Как отметил заместитель Генерального прокурора Виктор Логачев, сторона обвинения настаивала на справедливом наказании, которое соответствует тяжести содеянного.

«Речь идет о тяжелой трагедии ребенка, который потерял здоровье из-за умышленных действий самого близкого человека — своей родной матери. Этот мальчик будет вынужден жить с последствиями этой травмы всю жизнь. Именно поэтому принципиальная позиция стороны обвинения заключалась в том, чтобы обеспечить справедливое наказание, соответствующее тяжести совершенного преступления и подтверждающее неотвратимость ответственности за посягательство на жизнь и здоровье детей», — отметил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

ОГП дети Тернополь больница

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
18 кандидатов претендуют на должности судей КСУ: Совет судей обнародовал список

Совет судей обнародовал список кандидатов в Конституционный Суд: кто претендует на должность.

Прямые контракты и стандарты раскрытия информации о бенефициарах: Минэкономики о новых правилах закупок

Украина разрешила закупать критическое оборудование по прямым договорам и усилила режим проверки конечных владельцев бизнеса.

Рада включила в повестку дня сессии законопроект о новых правилах судопроизводства в период военного положения

Меньше заседаний — больше письменных решений: депутаты предлагают радикально изменить формат судов в период военного положения.

Вопросы о Крыме и связях мужа с нардепом: ВСП отложил рассмотрение кандидатуры Татьяны Лавренюк

После вопросов о имуществе и поездках в Крым ВСП объявил перерыв в рассмотрении кандидатуры Лавренюк.

Более 30 млрд грн «отмыто» через дропов: Госфинмониторинг раскрыл масштабы преступных схем

Только за пять месяцев с проанализированных банковских счетов сумма «грязных» операций достигла 30,81 миллиарда гривен.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]