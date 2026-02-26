В Тернопольской области женщина повредила глаз ребенку ради соцвыплат – ОГП

Находясь с сыном наедине, женщина повредила ему глаз медицинской иглой.

В Тернопольской области женщину приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы за умышленное причинение тяжких телесных повреждений своему малолетнему сыну.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, трагедия произошла в ноябре 2019 года в одной из больниц. По данным следствия, женщина настаивала на наличии у трехлетнего мальчика инфекционного заболевания, однако медики этого не подтвердили. Обвиняемая не работала и рассчитывала на получение социальных выплат, поэтому требовала установить ребенку соответствующий диагноз.

Позже, находясь с сыном наедине, она повредила ему глаз медицинской иглой. В результате полученной травмы ребенок потерял зрение на один глаз. В настоящее время мальчик находится под опекой другой семьи.

Прокуроры доказали в судах всех инстанций вину обвиняемой в совершении преступления, повлекшего тяжкие последствия для здоровья ребенка. Помимо реального срока лишения свободы, суд обязал осужденную возместить расходы на лечение и выплатить 600 тысяч гривен морального вреда в пользу потерпевшего.

Как отметил заместитель Генерального прокурора Виктор Логачев, сторона обвинения настаивала на справедливом наказании, которое соответствует тяжести содеянного.

«Речь идет о тяжелой трагедии ребенка, который потерял здоровье из-за умышленных действий самого близкого человека — своей родной матери. Этот мальчик будет вынужден жить с последствиями этой травмы всю жизнь. Именно поэтому принципиальная позиция стороны обвинения заключалась в том, чтобы обеспечить справедливое наказание, соответствующее тяжести совершенного преступления и подтверждающее неотвратимость ответственности за посягательство на жизнь и здоровье детей», — отметил он.

