Як визначають ім’я і прізвище дитини у разі конфлікту між батьками: коли рішення ухвалює суд

22:00, 26 лютого 2026
Якщо батьки не можуть домовитися, яке ім’я або прізвище матиме дитина, остаточне рішення може ухвалити суд.
Фото: slobozhanska-gromada.gov.ua
Державна реєстрація народження дитини — це не лише формальність, а юридично значуща процедура. Водночас у разі конфлікту між батьками щодо імені чи прізвища остаточне рішення може ухвалити суд, кажуть у Мінʼюсті.

Яке прізвище отримає дитина

За законодавством України:

  • якщо батьки мають спільне прізвище — дитині присвоюється саме воно;
  • якщо прізвища різні — батьки можуть обрати прізвище одного з них або визначити подвійне прізвище (через дефіс).

Як обирається ім’я

Дитині можна надати не більше двох імен (наприклад, Анна-Марія). Більша кількість допускається лише за умови, якщо це відповідає національним традиціям.

Ім’я визначається за спільною згодою батьків. Якщо мати не перебуває у шлюбі та батьківство не встановлене — вона самостійно приймає рішення щодо імені.

По батькові: стандарт і винятки

По батькові традиційно утворюється від імені батька. Якщо батько має подвійне ім’я (наприклад, Ян-Олександр), по батькові може формуватися від одного з них.

Також закон дозволяє:

  • формувати по батькові відповідно до національних традицій;
  • відмовитися від нього, якщо це відповідає культурним особливостям;
  • у разі невизнаного батьківства — записати по батькові за ім’ям, яке мати повідомляє зі своїх слів.

Якщо згоди немає — справа доходить до суду

У разі спору між батьками щодо прізвища, імені чи по батькові дитини питання спочатку може розглянути орган опіки та піклування. Якщо ж компромісу не досягнуто, остаточне рішення ухвалює суд.

Строк реєстрації — до одного місяця

Батьки зобов’язані зареєструвати народження дитини невідкладно, але не пізніше ніж через один місяць із дня народження, у державному органі реєстрації актів цивільного стану. Одночасно дитині мають бути присвоєні прізвище, власне ім’я та по батькові.

Стрічка новин

Блоги
Публікації
