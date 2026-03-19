  1. В Україні

На Черкащині суд виніс вирок чоловіку за надання хабаря у справі щодо мобілізації

07:36, 19 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Чоловік за гроші намагався ухилитися від загальної мобілізації.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Черкащині суд ухвалив обвинувальний вирок 32-річному уродженцю Донецької області, який проживає в Умані, за фактом надання неправомірної вигоди особі, яка обіцяла вплинути на прийняття рішень службовими особами. Про це повідомила Черкаська обласна прокуратура.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У червні 2025 року чоловік намагався ухилитися від загальної мобілізації. Він звернувся до посередниці, яка запевнила, що може вплинути на посадових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За цю «послугу» чоловік передав їй 3 тис. доларів США. Гроші призначалися, щоб його не призвали на військову службу і надали відстрочку від мобілізації на 6 місяців.

Дії жінки наразі розслідуються окремо в іншому кримінальному провадженні, яке перебуває на розгляді в суді.

У прокуратурі додали, що суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура хабар мобілізація

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]