На Черкащині суд виніс вирок чоловіку за надання хабаря у справі щодо мобілізації

Чоловік за гроші намагався ухилитися від загальної мобілізації.

На Черкащині суд ухвалив обвинувальний вирок 32-річному уродженцю Донецької області, який проживає в Умані, за фактом надання неправомірної вигоди особі, яка обіцяла вплинути на прийняття рішень службовими особами. Про це повідомила Черкаська обласна прокуратура.

У червні 2025 року чоловік намагався ухилитися від загальної мобілізації. Він звернувся до посередниці, яка запевнила, що може вплинути на посадових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За цю «послугу» чоловік передав їй 3 тис. доларів США. Гроші призначалися, щоб його не призвали на військову службу і надали відстрочку від мобілізації на 6 місяців.

Дії жінки наразі розслідуються окремо в іншому кримінальному провадженні, яке перебуває на розгляді в суді.

У прокуратурі додали, що суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

