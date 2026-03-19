  В Украине

В Черкасской области суд вынес приговор мужчине за дачу взятки по делу о мобилизации

07:36, 19 марта 2026
Мужчина за деньги пытался уклониться от всеобщей мобилизации.
В Черкасской области суд вынес приговор мужчине за дачу взятки по делу о мобилизации
В Черкасской области суд вынес обвинительный приговор 32-летнему уроженцу Донецкой области, который проживает в Умани, по факту предоставления неправомерной выгоды лицу, обещавшему повлиять на принятие решений должностными лицами. Об этом сообщила Черкасская областная прокуратура.

В июне 2025 года мужчина пытался уклониться от всеобщей мобилизации. Он обратился к посреднице, которая заверила, что может повлиять на должностных лиц территориального центра комплектования и социальной поддержки. За эту «услугу» мужчина передал ей 3 тыс. долларов США. Деньги предназначались для того, чтобы его не призвали на военную службу и предоставили отсрочку от мобилизации на 6 месяцев.

Действия женщины в настоящее время расследуются отдельно в другом уголовном производстве, которое находится на рассмотрении в суде.

В прокуратуре добавили, что суд назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

прокуратура взятка мобилизация

