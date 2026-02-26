  1. В Украине

Как определяют имя и фамилию ребенка в случае конфликта между родителями: когда решение принимает суд

22:00, 26 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Если родители не могут договориться, какое имя или фамилию будет иметь ребенок, окончательное решение может принять суд.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная регистрация рождения ребенка — это не только формальность, а юридически значимая процедура. В то же время в случае конфликта между родителями относительно имени или фамилии окончательное решение может принять суд, говорят в Минюсте.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Какую фамилию получит ребенок

Согласно законодательству Украины:

  • если родители имеют общую фамилию — ребенку присваивается именно она;
  • если фамилии разные — родители могут выбрать фамилию одного из них или определить двойную фамилию (через дефис).

Как выбирается имя

Ребенку можно дать не более двух имен (например, Анна-Мария). Большее количество допускается только при условии, если это соответствует национальным традициям.

Имя определяется по взаимному согласию родителей. Если мать не состоит в браке и отцовство не установлено — она самостоятельно принимает решение относительно имени.

Отчество: стандарт и исключения

Отчество традиционно образуется от имени отца. Если отец имеет двойное имя (например, Ян-Александр), отчество может формироваться от одного из них.

Также закон допускает:

  • формировать отчество в соответствии с национальными традициями;
  • отказаться от него, если это соответствует культурным особенностям;
  • в случае непризнанного отцовства — записать отчество по имени, которое мать сообщает со своих слов.

Если согласия нет — дело доходит до суда

В случае спора между родителями относительно фамилии, имени или отчества ребенка вопрос сначала может рассмотреть орган опеки и попечительства. Если компромисс не достигнут, окончательное решение принимает суд.

Срок регистрации — до одного месяца

Родители обязаны зарегистрировать рождение ребенка безотлагательно, но не позднее чем через один месяц со дня рождения, в государственном органе регистрации актов гражданского состояния. Одновременно ребенку должны быть присвоены фамилия, собственное имя и отчество.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
18 кандидатов претендуют на должности судей КСУ: Совет судей обнародовал список

Совет судей обнародовал список кандидатов в Конституционный Суд: кто претендует на должность.

Прямые контракты и стандарты раскрытия информации о бенефициарах: Минэкономики о новых правилах закупок

Украина разрешила закупать критическое оборудование по прямым договорам и усилила режим проверки конечных владельцев бизнеса.

Рада включила в повестку дня сессии законопроект о новых правилах судопроизводства в период военного положения

Меньше заседаний — больше письменных решений: депутаты предлагают радикально изменить формат судов в период военного положения.

Вопросы о Крыме и связях мужа с нардепом: ВСП отложил рассмотрение кандидатуры Татьяны Лавренюк

После вопросов о имуществе и поездках в Крым ВСП объявил перерыв в рассмотрении кандидатуры Лавренюк.

Более 30 млрд грн «отмыто» через дропов: Госфинмониторинг раскрыл масштабы преступных схем

Только за пять месяцев с проанализированных банковских счетов сумма «грязных» операций достигла 30,81 миллиарда гривен.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]