Как определяют имя и фамилию ребенка в случае конфликта между родителями: когда решение принимает суд

Государственная регистрация рождения ребенка — это не только формальность, а юридически значимая процедура. В то же время в случае конфликта между родителями относительно имени или фамилии окончательное решение может принять суд, говорят в Минюсте.

Какую фамилию получит ребенок

Согласно законодательству Украины:

если родители имеют общую фамилию — ребенку присваивается именно она;

если фамилии разные — родители могут выбрать фамилию одного из них или определить двойную фамилию (через дефис).

Как выбирается имя

Ребенку можно дать не более двух имен (например, Анна-Мария). Большее количество допускается только при условии, если это соответствует национальным традициям.

Имя определяется по взаимному согласию родителей. Если мать не состоит в браке и отцовство не установлено — она самостоятельно принимает решение относительно имени.

Отчество: стандарт и исключения

Отчество традиционно образуется от имени отца. Если отец имеет двойное имя (например, Ян-Александр), отчество может формироваться от одного из них.

Также закон допускает:

формировать отчество в соответствии с национальными традициями;

отказаться от него, если это соответствует культурным особенностям;

в случае непризнанного отцовства — записать отчество по имени, которое мать сообщает со своих слов.

Если согласия нет — дело доходит до суда

В случае спора между родителями относительно фамилии, имени или отчества ребенка вопрос сначала может рассмотреть орган опеки и попечительства. Если компромисс не достигнут, окончательное решение принимает суд.

Срок регистрации — до одного месяца

Родители обязаны зарегистрировать рождение ребенка безотлагательно, но не позднее чем через один месяц со дня рождения, в государственном органе регистрации актов гражданского состояния. Одновременно ребенку должны быть присвоены фамилия, собственное имя и отчество.

