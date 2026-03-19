В Германии наказали пожарного, который превысил скорость, когда ехал на вызов

07:18, 19 марта 2026
Пожарному выписали штраф и лишили прав.
В Германии оштрафовали и лишили прав пожарного, который превысил скорость, когда ехал на вызов с мигалками и сиреной, пишет DW.

В мае 2025 года Рей Ланге из городка Тауха спешил на вызов: в начальной школе сработала пожарная сигнализация. Его пожарная машина с мигалками пролетела мимо камеры на дороге с лимитом 30 км/ч на скорости 69 км/ч - и вскоре в почтовом ящике Ланге появилось письмо из отдела общественного порядка: 369 евро штрафа, два штрафных балла во Фленсбурге и лишение водительских прав на месяц.

История быстро переросла в конфликт между пожарной частью и администрацией города. По словам Ланге, предложенный компромисс означал бы признание вины. Он напомнил, что во время выезда нужно действовать быстро: «Насколько серьезна ситуация, мы узнаем только на месте».

Из-за инцидента Рей Ланге принял решение уволиться. «После 34 лет службы обществу для меня невыносимо, что из-за моей работы я получаю личный ущерб, а не защиту со стороны города Тауха», - написал он в открытом письме. Вслед за ним в отставку подал начальник пожарной службы. Он раскритиковал отсутствие поддержки со стороны администрации и заявил об утрате доверия к властям.

Бургомистр Таухи Тобиас Майер заявил, что хотя у пожарных при выездах есть специальные права, это не означает, что «все правила перестают действовать». Ланге же с этим категорически не согласен и даже подал в суд.

полиция Германия штраф / штрафы

