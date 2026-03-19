У Німеччині покарали пожежника, який перевищив швидкість, коли їхав на виклик

07:18, 19 березня 2026
Пожежнику виписали штраф і позбавили прав.
У Німеччині оштрафували та позбавили прав пожежника, який перевищив швидкість, коли їхав на виклик з проблисковими маячками і сиреною, пише DW.

У травні 2025 року Рей Ланге з містечка Тауха поспішав на виклик: у початковій школі спрацювала пожежна сигналізація. Його пожежна машина з проблисковими маячками пролетіла повз камеру на дорозі з обмеженням 30 км/год на швидкості 69 км/год — і невдовзі у поштовій скриньці Ланге з’явився лист із відділу громадського порядку: 369 євро штрафу, два штрафні бали у Фленсбурзі та позбавлення водійських прав на місяць.

Історія швидко переросла у конфлікт між пожежною частиною та адміністрацією міста. За словами Ланге, запропонований компроміс означав би визнання вини. Він нагадав, що під час виїзду потрібно діяти швидко: «Наскільки серйозна ситуація, ми дізнаємося лише на місці».

Через інцидент Рей Ланге ухвалив рішення звільнитися. «Після 34 років служби суспільству для мене нестерпно, що через мою роботу я отримую особисті збитки, а не захист з боку міста Тауха», — написав він у відкритому листі. Слідом за ним у відставку подав начальник пожежної служби. Він розкритикував відсутність підтримки з боку адміністрації та заявив про втрату довіри до влади.

Бургомістр Таухи Тобіас Майєр заявив, що хоча у пожежників під час виїздів є спеціальні права, це не означає, що «всі правила перестають діяти». Ланге ж із цим категорично не згоден і навіть подав до суду.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Військові злочини розглядатимуть судді відповідної спеціалізації — Рада робить другу спробу внести змінити КПК

Рада планує ввести спеціалізацію суддів для ефективного розгляду справ про військові злочини та злочини проти миру.

Штучний інтелект, запити до реєстру та позики від батьків: професійний шлях та майнові таємниці нових претендентів на посади у ВАКС

Шістнадцятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

ХХ з’їзд суддів 2026 затвердив нову редакцію Положення про Раду суддів України

Цифровізація, нові антикорупційні фільтри та жорсткі правила кворуму: ХХ з’їзд суддів затвердив нове Положення про РСУ

Депутати анонсували фінальну версію та друге читання закону про кредитні історії

Від ідентифікаційного коду до серії свідоцтва про смерть — склад кредитної історії розширюють  до небачених масштабів.

Цифрові відбитки, Jira та ChatGPT: практика Верховного Суду щодо меж допустимості електронних доказів

Месенджери та метадані —  нові інструменти доказування на практиці Верховного Суду.

