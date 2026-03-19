У Німеччині покарали пожежника, який перевищив швидкість, коли їхав на виклик

Пожежнику виписали штраф і позбавили прав.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Німеччині оштрафували та позбавили прав пожежника, який перевищив швидкість, коли їхав на виклик з проблисковими маячками і сиреною, пише DW.

У травні 2025 року Рей Ланге з містечка Тауха поспішав на виклик: у початковій школі спрацювала пожежна сигналізація. Його пожежна машина з проблисковими маячками пролетіла повз камеру на дорозі з обмеженням 30 км/год на швидкості 69 км/год — і невдовзі у поштовій скриньці Ланге з’явився лист із відділу громадського порядку: 369 євро штрафу, два штрафні бали у Фленсбурзі та позбавлення водійських прав на місяць.

Історія швидко переросла у конфлікт між пожежною частиною та адміністрацією міста. За словами Ланге, запропонований компроміс означав би визнання вини. Він нагадав, що під час виїзду потрібно діяти швидко: «Наскільки серйозна ситуація, ми дізнаємося лише на місці».

Через інцидент Рей Ланге ухвалив рішення звільнитися. «Після 34 років служби суспільству для мене нестерпно, що через мою роботу я отримую особисті збитки, а не захист з боку міста Тауха», — написав він у відкритому листі. Слідом за ним у відставку подав начальник пожежної служби. Він розкритикував відсутність підтримки з боку адміністрації та заявив про втрату довіри до влади.

Бургомістр Таухи Тобіас Майєр заявив, що хоча у пожежників під час виїздів є спеціальні права, це не означає, що «всі правила перестають діяти». Ланге ж із цим категорично не згоден і навіть подав до суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.