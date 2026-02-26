У Києві чоловік за $18 тисяч обіцяв «домовитись» про мобілізацію засудженої за смертельну ДТП

Фігурант обіцяв посприяти звільненню жінки з колонії та її подальшому зарахуванню до лав ЗСУ.

У Києві правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який за 18 тисяч доларів обіцяв домовитись про мобілізацію засудженої за ДТП. Про це повідомляє столична поліція та міська прокуратура.

Зокрема, зловмисник пообіцяв посприяти у звільненні засудженої за вчинення смертельної ДТП з колонії та подальшому зарахуванні її до лав ЗСУ, аби вона могла вийти з місць позбавлення волі раніше встановленого строку.

Встановлено, що до 58-річного мешканця столиці звернулася киянка з проханням допомогти її 53-річній матері, яка відбуває покарання у виправній колонії за вчинення смертельної ДТП — остання не надала перевагу у русі та смертельно травмувала мотоцикліста. Жінку було засуджено до п’яти років позбавлення волі, з яких у в’язниці вона відбула лише три місяці.

Фігурант запевнив, що має нібито зв’язки серед військовослужбовців та може вплинути на службових осіб для вирішення питання щодо дострокового звільнення засудженої та подальшого проходження нею військової служби, що нібито дало б їй можливість звільнитися раніше строку.

Спочатку чоловік вимагав 10 тисяч доларів за «сприяння» у звільненні, а згодом - ще 8 тисяч доларів за вплив на прийняття рішення про зарахування до лав ЗСУ. Під час особистої зустрічі з «клієнткою» фігурант отримав обумовлену суму коштів та копії документів засудженої. Одразу після цього правоохоронці затримали його в порядку статті 208 КПК України.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди, вчиненій за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На час слідства суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі близько 3,4 мільйона гривень.

