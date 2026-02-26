  1. В Україні

У Києві чоловік за $18 тисяч обіцяв «домовитись» про мобілізацію засудженої за смертельну ДТП

20:48, 26 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Фігурант обіцяв посприяти звільненню жінки з колонії та її подальшому зарахуванню до лав ЗСУ.
У Києві чоловік за $18 тисяч обіцяв «домовитись» про мобілізацію засудженої за смертельну ДТП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який за 18 тисяч доларів обіцяв домовитись про мобілізацію засудженої за ДТП. Про це повідомляє столична поліція та міська прокуратура.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зокрема, зловмисник пообіцяв посприяти у звільненні засудженої за вчинення смертельної ДТП з колонії та подальшому зарахуванні її до лав ЗСУ, аби вона могла вийти з місць позбавлення волі раніше встановленого строку.

Встановлено, що до 58-річного мешканця столиці звернулася киянка з проханням допомогти її 53-річній матері, яка відбуває покарання у виправній колонії за вчинення смертельної ДТП — остання не надала перевагу у русі та смертельно травмувала мотоцикліста. Жінку було засуджено до п’яти років позбавлення волі, з яких у в’язниці вона відбула лише три місяці.

Фігурант запевнив, що має нібито зв’язки серед військовослужбовців та може вплинути на службових осіб для вирішення питання щодо дострокового звільнення засудженої та подальшого проходження нею військової служби, що нібито дало б їй можливість звільнитися раніше строку.

Спочатку чоловік вимагав 10 тисяч доларів за «сприяння» у звільненні, а згодом - ще 8 тисяч доларів за вплив на прийняття рішення про зарахування до лав ЗСУ. Під час особистої зустрічі з «клієнткою» фігурант отримав обумовлену суму коштів та копії документів засудженої. Одразу після цього правоохоронці затримали його в порядку статті 208 КПК України.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди, вчиненій за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На час слідства суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі близько 3,4 мільйона гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура Національна поліція поліція ДТП хабар Київ ЗСУ мобілізація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Податок на OLX, трудова реформа та ПДВ для ФОП в обмін на 8,1 млрд доларів

Посилки стануть дорожче, фрілансери заплатять податки, а військовий збір буде постійним: новий Меморандум МВФ 2026.

Більше грошей і гарантій: ВРП визначила пріоритети фінансування судів

ВРП звернулася до уряду з переліком фінансових потреб судової влади, які пропонується врахувати при плануванні видатків.

Без ФОП і класичної реєстрації: як працюватиме бізнес домогосподарств

Новий законопроєкт пропонує надати домогосподарству статус суб’єкта економічної діяльності без обов’язкової реєстрації ФОП.

Службове житло і виплати: Галина Третьякова пропонує заохочувати працівників патронатних служб

Народження дитини, шлюб чи втрата майна — підстави для виплат у розмірі окладу: як зміниться система матеріальної допомоги держслужбовцям.

Банкам планують заборонити стягувати кредитні борги з військових

Пропонується встановити тимчасовий мораторій на примусове стягнення боргів із військовослужбовців під час воєнного стану.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]