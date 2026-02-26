В Киеве мужчина за $18 тысяч обещал «договориться» о мобилизации осужденной за смертельное ДТП

Фигурант пообещал поспособствовать освобождению женщины из колонии и ее дальнейшему зачислению в ряды ВСУ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который за 18 тысяч долларов обещал договориться о мобилизации осужденной за ДТП. Об этом сообщает столичная полиция и городская прокуратура.

В частности, злоумышленник пообещал поспособствовать освобождению осужденной за совершение смертельного ДТП из колонии и дальнейшему зачислению ее в ряды ВСУ, чтобы она могла выйти из мест лишения свободы раньше установленного срока.

Установлено, что к 58-летнему жителю столицы обратилась киевлянка с просьбой помочь ее 53-летней матери, которая отбывает наказание в исправительной колонии за совершение смертельного ДТП — последняя не предоставила преимущество в движении и смертельно травмировала мотоциклиста. Женщину приговорили к пяти годам лишения свободы, из которых в тюрьме она отбыла лишь три месяца.

Фигурант заверил, что якобы имеет связи среди военнослужащих и может повлиять на должностных лиц для решения вопроса о досрочном освобождении осужденной и дальнейшем прохождении ею военной службы, что якобы дало бы ей возможность освободиться раньше срока.

Сначала мужчина требовал 10 тысяч долларов за «содействие» в освобождении, а впоследствии — еще 8 тысяч долларов за влияние на принятие решения о зачислении в ряды ВСУ. Во время личной встречи с «клиенткой» фигурант получил оговоренную сумму средств и копии документов осужденной. Сразу после этого правоохранители задержали его в порядке статьи 208 УПК Украины.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды для себя и третьего лица, за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с вымогательством такой выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На время следствия суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере около 3,4 миллиона гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.