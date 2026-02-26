Верховний суд США дозволив обмежувати спілкування підсудних із адвокатами під час перерви в допиті

Верховний суд США постановив, що судді можуть тимчасово забороняти обвинуваченим обговорювати свої свідчення з адвокатами під час нічної перерви.

Судді можуть забороняти обвинуваченим у кримінальних справах спілкуватися зі своїми адвокатами щодо їхніх свідчень під час нічної перерви, не порушуючи права на правову допомогу. Таке одностайне рішення ухвалив Верховний суд США, пише Bloomberg

У рішенні зазначено, що коли обвинувачений вирішує виступати в суді як свідок, його «статус змінюється», а разом із цим змінюється й баланс його права на правову допомогу, гарантованого Шостою поправкою до Конституції США.

«Він не втрачає своїх прав як обвинувачений у кримінальній справі, — написала суддя Кетанджі Браун Джексон. — Але він бере на себе частину обов’язків свідка, який дає показання».

Судді Кларенс Томас і Ніл Горсач підтримали саме рішення, але не приєдналися до мотивувальної частини, заявивши, що вона «без потреби розширює попередні прецеденти».

Справа виникла з кримінального переслідування в Техасі Девіда Вільярреала, якого присяжні визнали винним у вбивстві свого партнера та засудили до 60 років позбавлення волі.

Вільярреал стверджував, що діяв у межах самооборони, і вирішив давати свідчення під час судового розгляду. Однак суддя оголосив нічну перерву в його допиті через заплановану заздалегідь зустріч.

Суддя виніс так зване «обмежене розпорядження про спілкування», яким заборонив адвокатам захисту обговорювати з клієнтом його свідчення, дозволивши при цьому говорити про інші загальні питання. Вільярреал заявив, що така вказівка порушила його право на захист і вплинула на результат справи.

Він безуспішно оскаржив рішення в апеляційному суді Техасу, а згодом відмову підтвердив Кримінальний апеляційний суд Техасу.

У своєму рішенні Верховний суд наголосив на необхідності збереження балансу між правом обвинуваченого на правову допомогу та інтересом суду у запобіганні можливому «наставництву свідків» під час судового процесу.

У 1976 році суд визнав, що заборона судді на спілкування адвокатів із підсудним під час 17-годинної перерви порушила конституційне право на захист. Водночас у 1989 році суд дійшов висновку, що суддя мав підстави заборонити обвинуваченому спілкуватися з адвокатом або будь-ким іншим під час 15-хвилинної перерви в наданні свідчень.

