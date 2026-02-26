Верховный суд США разрешил ограничивать общение подсудимых с адвокатами во время перерыва в допросе

Верховный суд США постановил, что судьи могут временно запрещать обвиняемым обсуждать свои показания с адвокатами во время ночного перерыва.

Судьи могут запрещать обвиняемым по уголовным делам общаться со своими адвокатами относительно их показаний во время ночного перерыва, не нарушая права на правовую помощь. Такое единогласное решение принял Верховный суд США, пишет Bloomberg.

В решении указано, что когда обвиняемый решает выступать в суде в качестве свидетеля, его «статус меняется», а вместе с этим меняется и баланс его права на правовую помощь, гарантированного Шестой поправкой к Конституции США.

«Он не теряет своих прав как обвиняемый по уголовному делу, — написала судья Кетанджи Браун Джексон. — Но он принимает на себя часть обязанностей свидетеля, дающего показания».

Судьи Кларенс Томас и Нил Горсач поддержали само решение, но не присоединились к мотивировочной части, заявив, что она «без необходимости расширяет предыдущие прецеденты».

Дело возникло из уголовного преследования в Техасе Дэвида Вильярреала, которого присяжные признали виновным в убийстве своего партнера и приговорили к 60 годам лишения свободы.

Вильярреал утверждал, что действовал в пределах самообороны, и решил давать показания во время судебного разбирательства. Однако судья объявил ночной перерыв в его допросе из-за заранее запланированной встречи.

Судья вынес так называемое «ограниченное распоряжение о коммуникации», которым запретил адвокатам защиты обсуждать с клиентом его показания, разрешив при этом говорить о других общих вопросах. Вильярреал заявил, что такое указание нарушило его право на защиту и повлияло на исход дела.

Он безуспешно обжаловал решение в апелляционном суде Техаса, а впоследствии отказ подтвердил Уголовный апелляционный суд Техаса.

В своем решении Верховный суд подчеркнул необходимость сохранения баланса между правом обвиняемого на правовую помощь и интересом суда в предотвращении возможного «наставничества свидетелей» во время судебного процесса.

В 1976 году суд признал, что запрет судьи на общение адвокатов с подсудимым во время 17-часового перерыва нарушил конституционное право на защиту. В то же время в 1989 году суд пришел к выводу, что судья имел основания запретить обвиняемому общаться с адвокатом или кем-либо еще во время 15-минутного перерыва в даче показаний.

