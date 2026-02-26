У Берліні відкриють Центр єдності для українців уже в квітні

Заступниця міністра соціальної політики Гавронська розповіла про плани Мережі єдності та міжнародну співпрацю.

У квітні 2026 року в Берліні запрацює Центр єдності для українців за кордоном. Про це під час робочого візиту до Німеччини повідомила Ілона Гавронська, заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань європейської інтеграції, в коментарі Укрінформу.

«У нас уже є приміщення для відкриття Центру в Берліні. У квітні ми плануємо мінімальну активність, щоб українці могли отримати консультації щодо перебування в Німеччині та потенційного повернення в Україну», — зазначила Гавронська.

Протягом наступних шести місяців планується розширення діяльності центру, зокрема проведення заходів за участю представників українських громад. Наразі перемовини щодо відкриття подібних центрів ведуться з Нідерландами та Польщею.

Заступниця міністра наголосила, що центри створюються спільно з урядами країн-партнерів і мають надавати достовірну інформацію про тимчасовий захист та правила перебування для українців. Водночас Україна через такі центри поширюватиме інформацію про ситуацію в країні та представлятиме українські громади як потенційних партнерів для повернення людей.

За словами Гавронської, Центри єдності також передбачають елементи громадянської освіти: пояснення, як українці можуть брати участь у житті держави, взаємодіяти з органами влади та впливати на політику навіть перебуваючи за кордоном, а після повернення — ефективно реалізовувати свій голос у громадах.

Усі центри будуть частиною Мережі єдності, яка включатиме й існуючі осередки українських ініціатив за кордоном. Організації-учасники зможуть використовувати бренд мережі та отримувати підтримку, зокрема тренінги та підвищення спроможностей, за умови дотримання ключових цінностей — територіальної цілісності та суверенітету України.

