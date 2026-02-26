В Берлине откроют Центр единства для украинцев уже в апреле

  1. В мире
23:54, 26 февраля 2026
Заместитель министра социальной политики Гавронская рассказала о планах Сети единства и международном сотрудничестве.
В апреле 2026 года в Берлине заработает Центр единства для украинцев за рубежом. Об этом во время рабочего визита в Германию сообщила Илона Гавронская, заместитель министра социальной политики, семьи и единства Украины по вопросам европейской интеграции, в комментарии Укринформу.

«У нас уже есть помещение для открытия Центра в Берлине. В апреле мы планируем минимальную активность, чтобы украинцы могли получить консультации по поводу пребывания в Германии и потенциального возвращения в Украину», — отметила Гавронская.

В течение следующих шести месяцев планируется расширение деятельности центра, в частности проведение мероприятий с участием представителей украинских общин. Сейчас переговоры об открытии подобных центров ведутся с Нидерландами и Польшей.

Заместитель министра подчеркнула, что центры создаются совместно с правительствами стран-партнеров и должны предоставлять достоверную информацию о временной защите и правилах пребывания для украинцев. В то же время Украина через такие центры будет распространять информацию о ситуации в стране и представлять украинские общины как потенциальных партнеров для возвращения людей.

По словам Гавронской, Центры единства также предусматривают элементы гражданского образования: объяснение, как украинцы могут участвовать в жизни государства, взаимодействовать с органами власти и влиять на политику даже находясь за рубежом, а после возвращения — эффективно реализовывать свой голос в общинах.

Все центры будут частью Сети единства, которая будет включать и существующие ячейки украинских инициатив за рубежом. Организации-участники смогут использовать бренд сети и получать поддержку, в частности тренинги и повышение способностей, при условии соблюдения ключевых ценностей — территориальной целостности и суверенитета Украины.

