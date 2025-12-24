Россия запустила скоординированную ИПСО против мобилизации и ТСК в Украине

Более 1,5 млн упоминаний в медиапространстве свидетельствуют о попытках подорвать мобилизацию, единство общества и доверие к Силам обороны.

Аналитики Украинского центра безопасности и сотрудничества (УЦБС) выявили скоординированную информационную кампанию России, направленную против процессов мобилизации в Украине. Выводы сделаны по результатам анализа более 1 млн упоминаний в информационном пространстве с начала ноября.

Как сообщают в УЦБС, темы мобилизации и деятельности территориальных центров комплектования и социальной поддержки стали одними из основных целей российских информационно-психологических операций в ноябре-декабре 2025 года.

По данным центра, специалисты провели комплексный мониторинг медиапространства за период с 1 ноября по 14 декабря 2025 года. Всего по определенным направлениям зафиксировано более 1,5 млн упоминаний, что, по оценке аналитиков, указывает на скоординированные действия, направленные на дестабилизацию ситуации в Украине.

В блоке, связанном с мобилизацией и ТЦК, зафиксирована героизация сопротивления мобилизационным мероприятиям и нормализация насилия в отношении работников ТЦК и СП. Представителей этих структур в враждебном контенте представляют не как органы военного управления, а как «смертельную угрозу». Такой подход, в частности, используется для формирования у западных партнеров представления о якобы нежелании украинцев воевать и для влияния на решение о предоставлении помощи.

Отдельным направлением аналитики называют пропаганду самовольного оставления части. Через контент, созданный с использованием искусственного интеллекта, распространяется нарратив, что дезертирство является «единственным шансом выжить». Речь идет, в частности, о фейковых видеоматериалах. СЗЧ манипулятивно связывают с коррупционными скандалами, а также с заявлениями российского руководства о якобы «успехах» армии РФ, в частности о так называемом «захвате» Купянска.

Еще одним объектом влияния стала тема общественного единства. По данным УЦБС, бот-сети используются для провоцирования агрессии между украинцами, а ИИ-видео — для высмеивания руководства государства.

Аналитики отмечают, что российская пропаганда системно пользуется недостатком официальной информации для формирования искаженной картины реальности, и призывают взвешенно реагировать на эмоциональный контент и проверять источники информации.

