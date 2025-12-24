  1. В Україні

Росія запустила скоординовану ІПСО проти мобілізації та ТЦК в Україні

21:56, 24 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Понад 1,5 млн згадок у медіапросторі свідчать про спроби підірвати мобілізацію, єдність суспільства та довіру до Сил оборони.
Росія запустила скоординовану ІПСО проти мобілізації та ТЦК в Україні
Фото: USCC
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Аналітики Українського центру безпеки та співпраці (УЦБС) виявили скоординовану інформаційну кампанію Росії, спрямовану проти процесів мобілізації в Україні. Висновки зроблено за результатами аналізу понад 1 млн згадок в інформаційному просторі з початку листопада.

Як повідомляють в УЦБС, теми мобілізації та діяльності територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки стали одними з основних цілей російських інформаційно-психологічних операцій у листопаді–грудні 2025 року.

За даними центру, фахівці провели комплексний моніторинг медіапростору за період з 1 листопада по 14 грудня 2025 року. Загалом за визначеними напрямами зафіксовано понад 1,5 млн згадок, що, за оцінкою аналітиків, вказує на скоординовані дії, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні.

У блоці, пов’язаному з мобілізацією та ТЦК, зафіксовано героїзацію спротиву мобілізаційним заходам і нормалізацію насильства щодо працівників ТЦК та СП. Представників цих структур у ворожому контенті подають не як органи військового управління, а як «смертельну загрозу». Такий підхід, зокрема, використовується для формування у західних партнерів уявлення про нібито небажання українців воювати та для впливу на рішення щодо надання допомоги.

Окремим напрямом аналітики називають пропаганду самовільного залишення частини. Через контент, створений із використанням штучного інтелекту, поширюється наратив, що дезертирство є «єдиним шансом вижити». Йдеться, зокрема, про фейкові відеоматеріали. СЗЧ маніпулятивно пов’язують із корупційними скандалами, а також із заявами російського керівництва про нібито «успіхи» армії РФ, зокрема про так зване «захоплення» Куп’янська.

Ще одним об’єктом впливу стала тема суспільної єдності. За даними УЦБС, бот-мережі використовуються для провокування агресії між українцями, а ШІ-відео — для висміювання керівництва держави.

Аналітики зазначають, що російська пропаганда системно користується нестачею офіційної інформації для формування викривленої картини реальності, і закликають зважено реагувати на емоційний контент та перевіряти джерела інформації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія Україна війна ТЦК мобілізація СЗЧ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні посилять відповідальність суддів Конституційного суду: що пропонує проєкт закону 14321

Законопроєкт спрямований на підвищення прозорості та відкритості суду, розширення процесуальних прав учасників конституційного провадження та запровадження чіткого механізму дисциплінарної відповідальності суддів.

Роман Маселко vs дисциплінарний інспектор: палата ВРП відмовила у стягненні для судді Гляня у справі БЕБ

Член ВРП Роман Маселко різко розкритикував суддю Олексія Гляня за ігнорування підсудності у справі БЕБ і запропонував застосувати до нього догану з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу.

Побив учителя: працівник ТЦК має сплатити 150 тисяч грн моральної шкоди

Інцидент стався під час перевірки військово-облікових документів: працівник ТЦК, перебуваючи у формі, завдав учителю історії кілька ударів, спричинивши легкі тілесні ушкодження.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про зміни до КПК щодо арешту майна

Тривалі арешти майна без підозр і вироків можуть отримати законодавче обмеження — у парламенті ініціювали зміни КПК.

Апеляційний суд визнав TruCam беззаперечним доказом по справі та залишив у силі штраф за перевищення швидкості

Апеляційний суд детально пояснив, як працює TruCam, чому його дані неможливо підробити і чому такі матеріали можна використовувати як доказ у суді.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]