Росія запустила скоординовану ІПСО проти мобілізації та ТЦК в Україні

Понад 1,5 млн згадок у медіапросторі свідчать про спроби підірвати мобілізацію, єдність суспільства та довіру до Сил оборони.

Аналітики Українського центру безпеки та співпраці (УЦБС) виявили скоординовану інформаційну кампанію Росії, спрямовану проти процесів мобілізації в Україні. Висновки зроблено за результатами аналізу понад 1 млн згадок в інформаційному просторі з початку листопада.

Як повідомляють в УЦБС, теми мобілізації та діяльності територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки стали одними з основних цілей російських інформаційно-психологічних операцій у листопаді–грудні 2025 року.

За даними центру, фахівці провели комплексний моніторинг медіапростору за період з 1 листопада по 14 грудня 2025 року. Загалом за визначеними напрямами зафіксовано понад 1,5 млн згадок, що, за оцінкою аналітиків, вказує на скоординовані дії, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні.

У блоці, пов’язаному з мобілізацією та ТЦК, зафіксовано героїзацію спротиву мобілізаційним заходам і нормалізацію насильства щодо працівників ТЦК та СП. Представників цих структур у ворожому контенті подають не як органи військового управління, а як «смертельну загрозу». Такий підхід, зокрема, використовується для формування у західних партнерів уявлення про нібито небажання українців воювати та для впливу на рішення щодо надання допомоги.

Окремим напрямом аналітики називають пропаганду самовільного залишення частини. Через контент, створений із використанням штучного інтелекту, поширюється наратив, що дезертирство є «єдиним шансом вижити». Йдеться, зокрема, про фейкові відеоматеріали. СЗЧ маніпулятивно пов’язують із корупційними скандалами, а також із заявами російського керівництва про нібито «успіхи» армії РФ, зокрема про так зване «захоплення» Куп’янська.

Ще одним об’єктом впливу стала тема суспільної єдності. За даними УЦБС, бот-мережі використовуються для провокування агресії між українцями, а ШІ-відео — для висміювання керівництва держави.

Аналітики зазначають, що російська пропаганда системно користується нестачею офіційної інформації для формування викривленої картини реальності, і закликають зважено реагувати на емоційний контент та перевіряти джерела інформації.

