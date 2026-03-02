  1. В мире

Дональд Трамп спрогнозировал, сколько может длиться операция против Ирана

07:29, 2 марта 2026
По словам Дональда Трампа, это всегда был четырехнедельный процесс.
Дональд Трамп спрогнозировал, сколько может длиться операция против Ирана
Фото: bbc.co.uk
Президент США Дональд Трамп предположил, что операция страны против Ирана может продолжаться в течение следующих четырех недель, пишет The Daily Mail.

По его словам, Иран — большая страна, поэтому изначально предполагалось, что весь процесс займет около четырех недель:

«Это всегда был четырехнедельный процесс. Мы предположили, что это займет около четырех недель. Это всегда был четырехнедельный процесс, поэтому, несмотря на всю его силу, это большая страна, и это займет четыре недели или меньше», — сказал он.

Трамп добавил, что его не удивили какие-либо результаты ударов, нанесенных к настоящему времени.

«Нет, я думаю, все идет по плану. Вы знаете, кроме того, что мы уничтожили все их руководство — гораздо больше, чем мы думали. Похоже, 48 человек», — рассказал он.

