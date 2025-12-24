На Рождество во всех регионах Украины будут действовать графики отключений электроэнергии

Укрэнерго вводит ограничения из-за последствий российских атак на энергообъекты.

25 декабря во всех регионах Украины будут применяться графики отключения света, сообщило Укрэнерго.

Будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

«Причина введения ограничительных мер — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — добавили в компании.

