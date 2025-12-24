На Різдво в усіх регіонах України діятимуть графіки відключень електроенергії

Укренерго запроваджує обмеження через наслідки російських атак на енергооб’єкти.

25 грудня в усіх регіонах України застосовуватимуть графіки відключення світла, повідомило Укренерго.

Діятимуть графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

«Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — додали в компанії.

