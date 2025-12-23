Нужно ли повышать налоги для ФЛП в Украине: опрос

Судебно-юридическая газета проводит опрос, в котором предлагает выбрать между действующей упрощенной системой налогообложения для ФЛП и повышением налоговой нагрузки.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вопрос налогообложения физических лиц — предпринимателей (ФЛП) в последнее время активно обсуждается в политических и экономических кругах. С одной стороны, действующая упрощенная система позволяет малому бизнесу работать с минимальной налоговой нагрузкой и поддерживать экономическую активность. С другой стороны, все чаще звучат предложения повысить налоги для ФЛП, в частности, через возможную обязательную регистрацию плательщиками НДС для тех, чей доход превышает 1 млн грн.

Как писала «Судебно-юридическая газета», с 1 января 2025 года военный сбор для плательщиков единого налога I, II и IV групп составляет 10% размера минимальной заработной платы (800 грн в месяц), а для третьей группы — 1% от оборота. Кроме того, 18 декабря Министерство финансов опубликовало проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно регистрации плательщиков единого налога плательщиками налога на добавленную стоимость». Согласно ему, с 1 января 2027 года обязательная регистрация плательщиками НДС (ставка 20%) будет распространяться на плательщиков единого налога (ФЛП и юридические лица 1–3 групп, кроме е-резидентов третьей группы) в случае превышения 1 млн грн объема налогооблагаемых операций за последние 12 месяцев. Для третьей группы при этом ставка единого налога снижается с 5% до 3%.

«Судебно-юридическая газета» рассказывала о возможных последствиях и рисках этой инициативы для малого бизнеса: среди них — ежемесячные декларации по НДС, регистрация налоговых накладных, постоянные штрафы, необходимость бухгалтера, рост цен для потребителей и потери для местных бюджетов (поскольку единый налог является местным, а НДС — общегосударственным). Эксперты также указывают на риск разрушения упрощенной системы без эффективного решения проблемы контрабанды.

Этот проект является частью Национальной стратегии доходов до 2030 года и обязательств перед МВФ, направленных на выравнивание условий налогообложения, борьбу со схемами минимизации налогов и дополнительные поступления в бюджет (по оценкам Минфина — около 40 млрд грн в год с 2027 года). Проект вынесен на общественное обсуждение до конца января 2026 года, после чего планируется его внесение в Верховную Раду.

С одной стороны, сторонники действующей системы отмечают, что низкие налоги для ФЛП позволяют поддерживать малый бизнес, создавать рабочие места и быстро восстанавливать экономику в условиях войны. С другой стороны, те, кто поддерживает повышение, считают, что дополнительные поступления в бюджет необходимы для финансирования обороны и закрытия схем минимизации налогов.

Мы предлагаем нашим читателям высказать собственное мнение по этому вопросу. Проголосовать можно внизу материала или по ссылке.

Ваш голос поможет понять общественное мнение относительно того, нужно ли повышать налоговую нагрузку на ФЛП.