Чи потрібно підвищувати податки для ФОПів в Україні: опитування

Судово-юридична газета проводить опитування, у якому пропонує обрати між чинною спрощеною системою оподаткування для ФОПів та підвищенням податкового навантаження.

Питання оподаткування фізичних осіб-підприємців (ФОП) останнім часом активно обговорюється в політичних та економічних колах. З одного боку, чинна спрощена система дозволяє малому бізнесу працювати з мінімальним податковим навантаженням та підтримувати економічну активність. З іншого боку, дедалі частіше звучать пропозиції підвищити податки для ФОП, зокрема, через можливу обов’язкову реєстрацію платниками ПДВ для тих, чий дохід перевищує 1 млн грн.

Як писала «Судово-юридична газета», з 1 січня 2025 року військовий збір для платників єдиного податку І, ІІ та IV груп становить 10% розміру мінімальної зарплати (800 грн на місяць), а для третьої групи – 1% від обороту. Крім того, 18 грудня Міністерство фінансів опублікувало проєкт закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реєстрації платників єдиного податку платниками податку на додану вартість». Згідно з ним, з 1 січня 2027 року обов’язкова реєстрація платниками ПДВ (ставка 20%) поширюватиметься на платників єдиного податку (ФОП та юросіб 1–3 груп, крім е-резидентів третьої групи) у разі перевищення 1 млн грн обсягу оподатковуваних операцій за останні 12 місяців. Для третьої групи при цьому ставка єдиного податку знижується з 5% до 3%.

«Судово-юридична газета» розповідала про можливі наслідки та ризики цієї ініціативи для малого бізнесу: серед них – щомісячні ПДВ-декларації, реєстрація податкових накладних, постійні штрафи, потреба в бухгалтері, зростання цін для споживачів та втрати для місцевих бюджетів (бо єдиний податок є місцевим, а ПДВ – загальнодержавним). Експерти також вказують на ризик руйнування спрощеної системи без ефективного вирішення проблеми контрабанди.

Цей проєкт є частиною Національної стратегії доходів до 2030 року та зобов’язань перед МВФ, спрямованих на вирівнювання умов оподаткування, боротьбу зі схемами мінімізації податків та додаткові надходження до бюджету (за оцінками Мінфіну – близько 40 млрд грн на рік з 2027 року). Проєкт винесено на громадське обговорення до кінця січня 2026 року, після чого планується його внесення до Верховної Ради.

З одного боку, прихильники чинної системи зазначають, що низькі податки для ФОП дозволяють підтримувати малий бізнес, створювати робочі місця та швидко відновлювати економіку в умовах війни. З іншого боку, ті, хто підтримує підвищення, вважають, що додаткові надходження до бюджету необхідні для фінансування оборони та закриття схем мінімізації податків.

