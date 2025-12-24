Нужно ли уплачивать ЕСВ предпринимательнице, которая находится в декретном отпуске

В каких случаях ФОП в декрете может не уплачивать единый социальный взнос за себя и с какой даты действует освобождение.

Вопрос уплаты единого социального взноса для физических лиц – предпринимателей, которые находятся в декретном отпуске, традиционно вызывает много путаницы. Особенно тогда, когда ФОП продолжает вести деятельность и получать доход. Специалисты ГНС в Закарпатской области разъяснили ключевые нюансы.

Освобождается ли ФОП от уплаты ЕСВ во время декрета

Общее правило простое: физические лица – предприниматели являются плательщиками ЕСВ и уплачивают его в размере 22% от определенной базы, но не менее минимального страхового взноса за месяц. Это касается как ФОП на общей, так и на упрощенной системе налогообложения.

В то же время законодательство предусматривает исключение. Если предпринимательница находится:

в отпуске в связи с беременностью и родами, или

в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста,

и за нее работодатель или государство уплачивает ЕСВ в размере не меньшем, чем минимальный страховой взнос, тогда выполняется условие для освобождения от уплаты ЕСВ «за себя».

Ключевая дата — 1 октября 2025 года

Налоговики отмечают: с 1.10.2025 года такое физическое лицо – предприниматель освобождается от обязанности уплачивать ЕСВ за себя, независимо от:

наличия или отсутствия дохода,

выбранной системы налогообложения,

даты начала или окончания получения помощи.

То есть даже если ФОП формально продолжает предпринимательскую деятельность, но за нее уже уплачен минимальный ЕСВ как за застрахованное лицо, дополнительных платежей не требуется.

Кто уплачивает ЕСВ за ФЛП в декрете

За лиц, которые получают помощь по беременности и родам или по уходу за ребенком, ЕСВ начисляется и уплачивается:

за счет средств государственного бюджета,

через органы социальной защиты населения,

и не может быть меньше минимального страхового взноса за каждого человека.

Нужно ли уведомлять налоговую

Еще один важный момент: отдельно уведомлять контролирующий орган о пребывании в отпуске по уходу за ребенком не нужно. Закон №2464 не предусматривает такой обязанности для ФОП.

Для предпринимательниц в декрете главное — проверить, уплачивается ли за них ЕСВ работодателем или государством в минимальном размере. Если да — с октября 2025 года можно законно не платить ЕСВ за себя и избежать лишних расходов и штрафных рисков.

