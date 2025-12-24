  1. В Украине

Нужно ли уплачивать ЕСВ предпринимательнице, которая находится в декретном отпуске

21:44, 24 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В каких случаях ФОП в декрете может не уплачивать единый социальный взнос за себя и с какой даты действует освобождение.
Нужно ли уплачивать ЕСВ предпринимательнице, которая находится в декретном отпуске
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вопрос уплаты единого социального взноса для физических лиц – предпринимателей, которые находятся в декретном отпуске, традиционно вызывает много путаницы. Особенно тогда, когда ФОП продолжает вести деятельность и получать доход. Специалисты ГНС в Закарпатской области разъяснили ключевые нюансы.

Освобождается ли ФОП от уплаты ЕСВ во время декрета

Общее правило простое: физические лица – предприниматели являются плательщиками ЕСВ и уплачивают его в размере 22% от определенной базы, но не менее минимального страхового взноса за месяц. Это касается как ФОП на общей, так и на упрощенной системе налогообложения.

В то же время законодательство предусматривает исключение. Если предпринимательница находится:

  • в отпуске в связи с беременностью и родами, или
  • в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста,

и за нее работодатель или государство уплачивает ЕСВ в размере не меньшем, чем минимальный страховой взнос, тогда выполняется условие для освобождения от уплаты ЕСВ «за себя».

Ключевая дата — 1 октября 2025 года

Налоговики отмечают: с 1.10.2025 года такое физическое лицо – предприниматель освобождается от обязанности уплачивать ЕСВ за себя, независимо от:

  • наличия или отсутствия дохода,
  • выбранной системы налогообложения,
  • даты начала или окончания получения помощи.

То есть даже если ФОП формально продолжает предпринимательскую деятельность, но за нее уже уплачен минимальный ЕСВ как за застрахованное лицо, дополнительных платежей не требуется.

Кто уплачивает ЕСВ за ФЛП в декрете

За лиц, которые получают помощь по беременности и родам или по уходу за ребенком, ЕСВ начисляется и уплачивается:

  • за счет средств государственного бюджета,
  • через органы социальной защиты населения,

и не может быть меньше минимального страхового взноса за каждого человека.

Нужно ли уведомлять налоговую

Еще один важный момент: отдельно уведомлять контролирующий орган о пребывании в отпуске по уходу за ребенком не нужно. Закон №2464 не предусматривает такой обязанности для ФОП.

Для предпринимательниц в декрете главное — проверить, уплачивается ли за них ЕСВ работодателем или государством в минимальном размере. Если да — с октября 2025 года можно законно не платить ЕСВ за себя и избежать лишних расходов и штрафных рисков.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети предприниматель ФЛП декрет беременность и роды

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине усилят ответственность судей Конституционного суда: что предлагает проект закона 14321

Законопроект направлен на повышение прозрачности и открытости суда, расширение процессуальных прав участников конституционного производства и введение четкого механизма дисциплинарной ответственности судей.

Роман Маселко vs дисциплинарный инспектор: палата ВСП отказала в взыскании для судьи Гляня в деле БЭБ

Член ВСП Роман Маселко резко раскритиковал судью Алексея Гляня за игнорирование подсудности в деле БЭБ и предложил применить к нему выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи.

Побил учителя: работник ТЦК должен выплатить 150 тысяч грн морального ущерба

Инцидент произошел во время проверки военно-учетных документов: сотрудник ТЦК, находясь в форме, нанес учителю истории несколько ударов, причинив легкие телесные повреждения.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об изменениях в УПК относительно ареста имущества

Длительные аресты имущества без подозрений и приговоров могут получить законодательные ограничения — в парламенте инициировали изменения.

Апелляционный суд признал TruCam бесспорным доказательством по делу и оставил в силе штраф за превышение скорости

Апелляционный суд подробно разъяснил, как работает TruCam, почему его данные невозможно подделать и почему такие материалы могут использоваться как доказательство в суде.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]