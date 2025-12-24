  1. В Україні

Чи треба сплачувати ЄСВ підприємиці, яка перебуває у декретній відпустці

21:44, 24 грудня 2025
У яких випадках ФОП в декреті може не сплачувати єдиний соціальний внесок за себе та з якої дати діє звільнення.
Чи треба сплачувати ЄСВ підприємиці, яка перебуває у декретній відпустці
Питання сплати єдиного соціального внеску для фізичних осіб – підприємців, які перебувають у декретній відпустці, традиційно викликає багато плутанини. Особливо тоді, коли ФОП продовжує вести діяльність і отримує дохід. Фахівці ДПС у Закарпатській області роз’яснили ключові нюанси.

Чи звільняється ФОП від сплати ЄСВ під час декрету

Загальне правило просте: фізичні особи – підприємці є платниками ЄСВ і сплачують його у розмірі 22% від визначеної бази, але не менше мінімального страхового внеску за місяць. Це стосується як ФОП на загальній, так і на спрощеній системі оподаткування.

Водночас законодавство передбачає виняток. Якщо підприємиця перебуває:

  • у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, або
  • у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,

і за неї роботодавець або держава сплачує ЄСВ у розмірі не меншому за мінімальний страховий внесок, тоді виконується умова для звільнення від сплати ЄСВ «за себе».

Ключова дата — 1 жовтня 2025 року

Податківці наголошують: з 1.10.2025 року така фізична особа – підприємець звільняється від обов’язку сплачувати ЄСВ за себе, незалежно від:

  • наявності або відсутності доходу,
  • обраної системи оподаткування,
  • дати початку чи завершення отримання допомоги.

Тобто навіть якщо ФОП формально продовжує підприємницьку діяльність, але за неї вже сплачено мінімальний ЄСВ як за застраховану особу, додаткових платежів не потрібно.

Хто сплачує ЄСВ за ФОП у декреті

За осіб, які отримують допомогу по вагітності та пологах або по догляду за дитиною, ЄСВ нараховується та сплачується:

  • за рахунок коштів державного бюджету,
  • через органи соціального захисту населення,

і не може бути меншим за мінімальний страховий внесок за кожну особу.

Чи потрібно повідомляти податкову

Ще один важливий момент: окремо повідомляти контролюючий орган про перебування у відпустці по догляду за дитиною не потрібно. Закон №2464 не передбачає такого обов’язку для ФОП.

Отже, для підприємниць у декреті головне — перевірити, чи сплачується за них ЄСВ роботодавцем або державою у мінімальному розмірі. Якщо так — з жовтня 2025 року можна законно не платити ЄСВ за себе і уникнути зайвих витрат та штрафних ризиків.

діти підприємець ФОП декрет вагітність та пологи

В Україні посилять відповідальність суддів Конституційного суду: що пропонує проєкт закону 14321

Законопроєкт спрямований на підвищення прозорості та відкритості суду, розширення процесуальних прав учасників конституційного провадження та запровадження чіткого механізму дисциплінарної відповідальності суддів.

Роман Маселко vs дисциплінарний інспектор: палата ВРП відмовила у стягненні для судді Гляня у справі БЕБ

Член ВРП Роман Маселко різко розкритикував суддю Олексія Гляня за ігнорування підсудності у справі БЕБ і запропонував застосувати до нього догану з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу.

Побив учителя: працівник ТЦК має сплатити 150 тисяч грн моральної шкоди

Інцидент стався під час перевірки військово-облікових документів: працівник ТЦК, перебуваючи у формі, завдав учителю історії кілька ударів, спричинивши легкі тілесні ушкодження.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про зміни до КПК щодо арешту майна

Тривалі арешти майна без підозр і вироків можуть отримати законодавче обмеження — у парламенті ініціювали зміни КПК.

Апеляційний суд визнав TruCam беззаперечним доказом по справі та залишив у силі штраф за перевищення швидкості

Апеляційний суд детально пояснив, як працює TruCam, чому його дані неможливо підробити і чому такі матеріали можна використовувати як доказ у суді.

