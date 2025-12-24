  1. В Украине

В Украине ввели компенсации для учреждений, которые бесплатно размещают ВПЛ

21:36, 24 декабря 2025
Правительство поддержало постановление Минсоцполитики, которое позволяет оплачивать коммунальные услуги и топливо для временного проживания ВПЛ.
Фото: armyinform
Правительство приняло решение компенсировать расходы учреждениям, предприятиям и организациям, которые бесплатно временно размещают ВПЛ. Компенсация предусматривает оплату коммунальных услуг, а также приобретение сжиженного газа и печного топлива.

Ключевые изменения, по данным Минсоцполитики:

  • Вводится механизм компенсации для учреждений, размещающих внутренне перемещенных лиц, даже если они еще не получили статус ВПЛ.
  • Срок предоставления временной компенсации — до двух месяцев с даты подачи заявления, на период, необходимый для восстановления утраченных документов.
  • Компенсация будет осуществляться за фактическое количество дней пребывания ВПЛ, что позволяет точнее рассчитать размер выплат.
  • Упрощается порядок подтверждения расходов — достаточно чеков и квитанций без обязательных запросов к управляющим и исполнителям ЖКП.
  • Расчет социальной нормы жилья увеличивается с 13,65 кв. м до 21 кв. м отапливаемой площади на одного человека.

По оценке Минсоцполитики, принятые изменения создают гибкий механизм поддержки ВПЛ в кризисных ситуациях и обеспечивают непрерывность оказания помощи.

Кабинет Министров Украины компенсация ВПЛ

