В Украине ввели компенсации для учреждений, которые бесплатно размещают ВПЛ

Правительство приняло решение компенсировать расходы учреждениям, предприятиям и организациям, которые бесплатно временно размещают ВПЛ. Компенсация предусматривает оплату коммунальных услуг, а также приобретение сжиженного газа и печного топлива.

Ключевые изменения, по данным Минсоцполитики:

Вводится механизм компенсации для учреждений, размещающих внутренне перемещенных лиц, даже если они еще не получили статус ВПЛ.

Срок предоставления временной компенсации — до двух месяцев с даты подачи заявления, на период, необходимый для восстановления утраченных документов.

Компенсация будет осуществляться за фактическое количество дней пребывания ВПЛ, что позволяет точнее рассчитать размер выплат.

Упрощается порядок подтверждения расходов — достаточно чеков и квитанций без обязательных запросов к управляющим и исполнителям ЖКП.

Расчет социальной нормы жилья увеличивается с 13,65 кв. м до 21 кв. м отапливаемой площади на одного человека.

По оценке Минсоцполитики, принятые изменения создают гибкий механизм поддержки ВПЛ в кризисных ситуациях и обеспечивают непрерывность оказания помощи.

