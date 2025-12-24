  1. В Украине

Госэнергонадзор восстановил полномочия для полноценных проверок в сфере энергетики и теплоснабжения

20:50, 24 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правительство расширило контроль Госэнергонадзора для предотвращения аварий в энергосистеме.
Госэнергонадзор восстановил полномочия для полноценных проверок в сфере энергетики и теплоснабжения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство одобрило решение об усилении государственного контроля в сферах электроэнергетики и теплоснабжения на период действия военного положения. Для этого правительство внесло изменения в постановление от 13 марта 2022 года № 303, позволяющее Государственной инспекции энергетического надзора Украины полноценно осуществлять меры государственного энергетического надзора и контроля. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Согласно решению, Госэнергонадзор получил право проверять соблюдение требований законодательства в отраслях электроэнергетики и теплоснабжения всеми субъектами хозяйствования, работающими в этих сферах. Речь идет, в частности, о производителях электроэнергии, операторе системы передачи, операторах систем распределения и теплоснабжающих предприятиях. Контроль будет осуществляться в порядке, определенном законом «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности», в течение всего периода военного положения.

Необходимость внесения изменений объясняют ростом количества технологических нарушений и аварий на объектах энергетической инфраструктуры.

Правительственным решением предусмотрено, что Госэнергонадзор сможет проводить проверки для предотвращения нарушений режима работы объединенной энергетической системы Украины или ее отдельных частей. Речь идет о рисках дефицита мощности и электроэнергии, снижении частоты, нарушении допустимых перетоков и перегрузке сетевых элементов. В частности, проверки будут касаться своевременного выявления организационно-технических предпосылок возможных нарушений в работе объектов электроэнергетики и теплоснабжения и разработки мер по недопущению аварий в будущем.

Ожидается, что реализация этих полномочий повысит ответственность субъектов хозяйствования за соблюдение требований законодательства, нормативно-правовых актов, норм и правил относительно технического состояния объектов, организации их эксплуатации и обеспечения надежного снабжения электрической и тепловой энергией.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины Украина энергетика отопление

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине усилят ответственность судей Конституционного суда: что предлагает проект закона 14321

Законопроект направлен на повышение прозрачности и открытости суда, расширение процессуальных прав участников конституционного производства и введение четкого механизма дисциплинарной ответственности судей.

Роман Маселко vs дисциплинарный инспектор: палата ВСП отказала в взыскании для судьи Гляня в деле БЭБ

Член ВСП Роман Маселко резко раскритиковал судью Алексея Гляня за игнорирование подсудности в деле БЭБ и предложил применить к нему выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи.

Побил учителя: работник ТЦК должен выплатить 150 тысяч грн морального ущерба

Инцидент произошел во время проверки военно-учетных документов: сотрудник ТЦК, находясь в форме, нанес учителю истории несколько ударов, причинив легкие телесные повреждения.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об изменениях в УПК относительно ареста имущества

Длительные аресты имущества без подозрений и приговоров могут получить законодательные ограничения — в парламенте инициировали изменения.

Апелляционный суд признал TruCam бесспорным доказательством по делу и оставил в силе штраф за превышение скорости

Апелляционный суд подробно разъяснил, как работает TruCam, почему его данные невозможно подделать и почему такие материалы могут использоваться как доказательство в суде.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]