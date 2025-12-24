Госэнергонадзор восстановил полномочия для полноценных проверок в сфере энергетики и теплоснабжения

Правительство расширило контроль Госэнергонадзора для предотвращения аварий в энергосистеме.

Правительство одобрило решение об усилении государственного контроля в сферах электроэнергетики и теплоснабжения на период действия военного положения. Для этого правительство внесло изменения в постановление от 13 марта 2022 года № 303, позволяющее Государственной инспекции энергетического надзора Украины полноценно осуществлять меры государственного энергетического надзора и контроля. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Согласно решению, Госэнергонадзор получил право проверять соблюдение требований законодательства в отраслях электроэнергетики и теплоснабжения всеми субъектами хозяйствования, работающими в этих сферах. Речь идет, в частности, о производителях электроэнергии, операторе системы передачи, операторах систем распределения и теплоснабжающих предприятиях. Контроль будет осуществляться в порядке, определенном законом «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности», в течение всего периода военного положения.

Необходимость внесения изменений объясняют ростом количества технологических нарушений и аварий на объектах энергетической инфраструктуры.

Правительственным решением предусмотрено, что Госэнергонадзор сможет проводить проверки для предотвращения нарушений режима работы объединенной энергетической системы Украины или ее отдельных частей. Речь идет о рисках дефицита мощности и электроэнергии, снижении частоты, нарушении допустимых перетоков и перегрузке сетевых элементов. В частности, проверки будут касаться своевременного выявления организационно-технических предпосылок возможных нарушений в работе объектов электроэнергетики и теплоснабжения и разработки мер по недопущению аварий в будущем.

Ожидается, что реализация этих полномочий повысит ответственность субъектов хозяйствования за соблюдение требований законодательства, нормативно-правовых актов, норм и правил относительно технического состояния объектов, организации их эксплуатации и обеспечения надежного снабжения электрической и тепловой энергией.

