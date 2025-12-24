Держенергонагляд відновив повноваження для повноцінних перевірок за енергетикою та теплопостачанням

Уряд розширив контроль Держенергонагляду для запобігання аваріям в енергосистемі.

Уряд схвалив рішення про посилення державного контролю у сферах електроенергетики та теплопостачання на період дії воєнного стану. Для цього уряд вніс зміни до постанови від 13 березня 2022 року № 303, що дозволяє Державній інспекції енергетичного нагляду України повноцінно здійснювати заходи державного енергетичного нагляду і контролю. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Згідно з рішенням, Держенергонагляд отримав право перевіряти дотримання вимог законодавства у галузях електроенергетики та теплопостачання всіма суб’єктами господарювання, які працюють у цих сферах. Йдеться, зокрема, про виробників електроенергії, оператора системи передачі, операторів систем розподілу та теплопостачальні підприємства. Контроль здійснюватиметься у порядку, визначеному законом «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», протягом усього періоду воєнного стану.

Необхідність внесення змін пояснюють зростанням кількості технологічних порушень і аварій на об’єктах енергетичної інфраструктури.

Урядовим рішенням передбачено, що Держенергонагляд зможе проводити перевірки для запобігання порушенням режиму роботи об’єднаної енергетичної системи України або її окремих частин. Йдеться про ризики дефіциту потужності та електроенергії, зниження частоти, порушення допустимих перетоків і перевантаження мережних елементів. Зокрема, перевірки стосуватимуться своєчасного виявлення організаційно-технічних передумов можливих порушень у роботі об’єктів електроенергетики та теплопостачання і розроблення заходів для недопущення аварій у майбутньому.

Очікується, що реалізація цих повноважень підвищить відповідальність суб’єктів господарювання за дотримання вимог законодавства, нормативно-правових актів, норм і правил щодо технічного стану об’єктів, організації їх експлуатації та забезпечення надійного постачання електричної і теплової енергії.

