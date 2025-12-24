В Україні запровадили компенсації для закладів, що безоплатно розміщують ВПО

Уряд підтримав постанову Мінсоцполітики, яка дозволяє оплачувати комунальні послуги та паливо для тимчасового проживання ВПО.

Уряд прийняв рішення компенсувати витрати закладам, підприємствам та установам, які безоплатно тимчасово розміщують ВПО. Компенсація передбачає оплату комунальних послуг, а також придбання скрапленого газу та пічного палива.

Ключові зміни, за даними Мінсоцполітики:

Запроваджується механізм компенсації для закладів, що розміщують внутрішньо переміщених осіб, навіть якщо вони ще не набули статусу ВПО.

Строк надання тимчасової компенсації — до двох місяців з дати подання заяви, на період, необхідний для відновлення втрачених документів.

Компенсація здійснюватиметься за фактичну кількість днів перебування ВПО, що дозволяє точніше розрахувати розмір виплат.

Спрощується порядок підтвердження витрат — достатньо чеків та квитанцій без обов’язкових запитів до управителів та виконавців ЖКП.

Розрахунок соціальної норми житла збільшується з 13,65 кв. м до 21 кв. м опалювальної площі на одну людину.

За оцінкою Мінсоцполітики, прийняті зміни створюють гнучкий механізм підтримки ВПО у кризових ситуаціях та забезпечують безперервність надання допомоги.

