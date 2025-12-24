  1. В Україні

В Україні запровадили компенсації для закладів, що безоплатно розміщують ВПО

21:36, 24 грудня 2025
Уряд підтримав постанову Мінсоцполітики, яка дозволяє оплачувати комунальні послуги та паливо для тимчасового проживання ВПО.
В Україні запровадили компенсації для закладів, що безоплатно розміщують ВПО
Фото: armyinform
Уряд прийняв рішення компенсувати витрати закладам, підприємствам та установам, які безоплатно тимчасово розміщують ВПО. Компенсація передбачає оплату комунальних послуг, а також придбання скрапленого газу та пічного палива.

Ключові зміни, за даними Мінсоцполітики:

  • Запроваджується механізм компенсації для закладів, що розміщують внутрішньо переміщених осіб, навіть якщо вони ще не набули статусу ВПО.
  • Строк надання тимчасової компенсації — до двох місяців з дати подання заяви, на період, необхідний для відновлення втрачених документів.
  • Компенсація здійснюватиметься за фактичну кількість днів перебування ВПО, що дозволяє точніше розрахувати розмір виплат.
  • Спрощується порядок підтвердження витрат — достатньо чеків та квитанцій без обов’язкових запитів до управителів та виконавців ЖКП.
  • Розрахунок соціальної норми житла збільшується з 13,65 кв. м до 21 кв. м опалювальної площі на одну людину.

За оцінкою Мінсоцполітики, прийняті зміни створюють гнучкий механізм підтримки ВПО у кризових ситуаціях та забезпечують безперервність надання допомоги.

Кабінет Міністрів України компенсація ВПО

