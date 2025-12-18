У Запорізькому окружному адмінсуді відзначили День працівників суду та 17-у річницю процесуальної діяльності, фото

Голова Запорізького окружного адмінсуду Олег Прудивус подякував всім працівникам за плідну роботу, високий професіоналізм та відповідальне ставлення до своєї роботи.

Фото: Запорізький окружний адміністративний суд

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Запорізькому окружному адміністративному суді 15 грудня пройшли урочисті збори трудового колективу з нагоди відзначення Дня працівників суду та 17-ї річниці процесуальної діяльності Запорізького окружного адміністративного суду. Про це повідомив Запорізький окружний адміністративний суд.

Голова суду Олег Прудивус у вітальній промові подякував всім працівникам за плідну роботу, високий професіоналізм та відповідальне ставлення до своєї роботи, що в свою чергу забезпечує високу якість роботи суду та міцність інституції в системі судової влади. Голова суду побажав бути гідними шляху працівника суду та усвідомлювати ту відповідальність, яку кожен з працівників суду на себе поклав при виборі місця роботи, а також побажав здоров’я, натхнення, залишатися професіоналами своєї справи, щоб люди, які звертаються до нашого суду, не втрачали віри в перемогу справедливості. Також голова суду заначив про важливість професійного зростання тому, що наша професія потребує щоденної інтелектуальної праці, високих моральних якостей, щоб нести принцип верховенства права в життя.

З вітальними словами та побажаннями виступили: заступник голови суду Ігор Садовий, судді Запорізького окружного адміністративного суду – Олеся Артоуз, Олена Конишева, Марина Семененко, Андрій Сіпака, Дмитро Татаринов, Олександр Прасов та керівник апарату суду Любов Балика.

За сумлінне виконання службових обов’язків, з нагоди професійного свята – Дня працівників суду та 17-ї річниці процесуальної діяльності Запорізького окружного адміністративного суду 18 працівників апарату були нагороджені відзнаками.

Також під час заходу судді та працівники апарату подивились презентацію відео «Шлях позовної заяви», яке створили працівники Запорізького окружного адміністративного суду.

Фото: Запорізький окружний адміністративний суд

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.