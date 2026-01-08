Суд у Нідерландах визнав шлюб недійсним через клятви, написані ChatGPT

Суд зазначив, що під час весільної церемонії було проігноровано ключову юридичну вимогу.

У Нідерландах пара вважала, що офіційно закріпила свої стосунки під час весільної церемонії у квітні 2025 року в місті Зволле на півночі країни. Однак суд дійшов висновку, що з юридичної точки зору шлюб так і не був укладений, пише France24.

Подружжя хотіло провести неформальну цивільну церемонію та попросило знайомого стати ведучим обряду. Той, своєю чергою, скористався ChatGPT, щоб допомогти скласти весільні клятви.

Втім, як постановив суд у Зволле 6 січня, під час церемонії було проігноровано ключову юридичну вимогу. Згідно із законом, наречені зобов’язані чітко заявити про намір виконувати всі правові обов’язки, пов’язані зі шлюбом.

«Наведена заява свідчить про те, що чоловік і жінка не зробили декларації, передбаченої статтею 1:67, пунктом 1 Цивільного кодексу Нідерландів», — ідеться в рішенні суду.

У постанові суд навів уривки зі згенерованих ШІ клятв, аби обґрунтувати свою позицію. Під час церемонії чоловіка запитали: «Чи обіцяєш ти бути поруч із (ім’я жінки) сьогодні, завтра і назавжди? Сміятися разом, зростати разом і любити одне одного за будь-яких обставин?»

Також пару запитували, чи готові вони «підтримувати одне одного, жартувати одне з одним, триматися разом — навіть у складні часи». Після цього їх оголосили «не просто чоловіком і дружиною, а насамперед командою, шаленою парою, любов’ю й домом одне для одного».

Однак суд зазначив, що жодне з цих формулювань не відповідає вимогам закону. Через текст, використаний під час церемонії, шлюб між чоловіком і жінкою не був належним чином оформлений.

«Це означає, що свідоцтво про шлюб було помилково внесене до реєстру актів цивільного стану», — зазначив суд.

Пара наполягала, що не мала наміру припуститися помилки, а працівник органу реєстрації під час церемонії не звернув на це уваги. Вони також заявили, що зміна дати шлюбу завдасть їм серйозного емоційного удару, й просили дозволити вважати датою законного шлюбу день їхнього весілля.

Однак суд відхилив ці аргументи.

«Суд розуміє, наскільки важливою для чоловіка й жінки є дата шлюбу, зазначена у свідоцтві, але він не може ігнорувати вимоги закону», — йдеться в рішенні.

