Суд в Нидерландах признал брак недействительным из-за клятв, написанных ChatGPT

Суд отметил, что во время свадебной церемонии было проигнорировано ключевое юридическое требование.

Фото: dailysabah.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Нидерландах пара считала, что официально закрепила свои отношения во время свадебной церемонии в апреле 2025 года в городе Зволле на севере страны. Однако суд пришел к выводу, что с юридической точки зрения брак так и не был заключен, пишет France24.

Супруги хотели провести неформальную гражданскую церемонию и попросили знакомого стать ведущим обряда. Тот, в свою очередь, воспользовался ChatGPT, чтобы помочь составить свадебные клятвы.

Однако, как постановил суд в Зволле 6 января, во время церемонии было проигнорировано ключевое юридическое требование. Согласно закону, жених и невеста обязаны четко заявить о намерении выполнять все правовые обязанности, связанные с браком.

«Приведенное заявление свидетельствует о том, что мужчина и женщина не сделали декларации, предусмотренной статьей 1:67, пунктом 1 Гражданского кодекса Нидерландов», — говорится в решении суда.

В постановлении суд привел отрывки из сгенерированных ИИ клятв, чтобы обосновать свою позицию. Во время церемонии мужчину спросили: «Обещаешь ли ты быть рядом с (имя женщины) сегодня, завтра и навсегда? Смеяться вместе, расти вместе и любить друг друга при любых обстоятельствах?»

Также пару спрашивали, готовы ли они «поддерживать друг друга, шутить друг с другом, держаться вместе — даже в трудные времена». После этого их объявили «не просто мужем и женой, а прежде всего командой, безумной парой, любовью и домом друг для друга».

Однако суд отметил, что ни одна из этих формулировок не соответствует требованиям закона. Из-за текста, использованного во время церемонии, брак между мужчиной и женщиной не был надлежащим образом оформлен.

«Это означает, что свидетельство о браке было ошибочно внесено в реестр актов гражданского состояния», — указал суд.

Пара настаивала, что не имела намерения допустить ошибку, а сотрудник органа регистрации во время церемонии не обратил на это внимания. Они также заявили, что изменение даты брака нанесет им серьезный эмоциональный удар, и просили разрешить считать датой законного брака день их свадьбы.

Однако суд отклонил эти аргументы.

«Суд понимает, насколько важна для мужчины и женщины дата брака, указанная в свидетельстве, но он не может игнорировать требования закона», — говорится в решении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.