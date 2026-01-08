Мінімальна зарплата вчителів може зрости до 30 тисяч грн з 2026 року

Законопроєкти передбачають збільшення заробітних плат педагогів і працівників дитячих садків.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні планують врегулювати питання встановлення гідного рівня мінімальної заробітної плати для вчителів та працівників дитячих садочків. Відповідні законопроєкти зареєстровано на сайті Верховної Ради: № 14354 «Про Державний бюджет України на 2026 рік», який передбачає встановлення справедливого розміру мінімальної заробітної плати для вчителів, та № 14358 про внесення змін до статті 20 Закону України «Про дошкільну освіту» щодо встановлення достойного рівня мінімальної заробітної плати працівникам дитячих садочків.

Збільшення оплати праці вчителям

Законопроєктом № 14354 пропонується з 1 січня 2026 року встановити мінімальну заробітну плату для педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів загальної середньої, вищої, фахової передвищої та професійної освіти на рівні 30 000 гривень на місяць.

У пояснювальній записці йдеться, що на даний момент в Україні склалася ситуація, коли мінімальна заробітна плата, закріплена в Законі України «Про Державний бюджет на 2026 рік», не відповідає реаліям, що існують у суспільстві. Цей показник є абсолютно недостатнім для забезпечення життя громадян, він відірваний від реалій та де-факто не здатний гарантувати базові умови для однієї особи, не кажучи про забезпечення умов для сім’ї. Тому виникла необхідність ініціювати перегляд розміру мінімальної заробітної плати для вчителів та встановлення її на рівні, достатньому для забезпечення мінімально можливих умов життя, а не лише для виживання.

Збільшення заробітної плати працівникам дитячих садочків

У свою чергу, проєкт закону № 14358 передбачає внесення змін до статті 20 Закону України «Про дошкільну освіту».

Автори законопроєкту зазначають, що в країні значно недооціненою є праця педагогічних та інших працівників дошкільних навчальних закладів, «дитячих садочків».

Тому проектом закону пропонується внести зміни до Закону України «Про дошкільну освіту», якими передбачити, що мінімальна заробітна плата педагогічних працівників (керівників закладів дошкільної освіти (директори), заступників керівників закладів дошкільної освіти з організації освітнього процесу, керівників (завідувачів) дошкільних підрозділів, вихователів-методистів, вихователів, асистентів вихователів, вчителів, вчителів-дефектологів, вчителів-логопедів, практичних психологів, соціальних педагогів, інструкторів з фізичної культури, інструкторів слухових кабінетів, музичних керівників, керівників гуртків, студій, секцій тощо), помічників вихователів закладів дошкільної освіти, інших працівників закладів дошкільної освіти не може бути меншою від мінімальної заробітної плати педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів загальної середньої, вищої, фахової передвищої та професійної освіти.

Зазначається, що працівники дитячих садочків створюють умови для соціалізації та адаптації дітей у колективі, допомагають у підготовці до навчання у школі, сприяють розвитку творчих здібностей та формуванню соціально значущих навичок, а також полегшують життя батьків, які працюють, забезпечуючи догляд та виховання дітей.

Таким чином, перебування дітей в дитячих садочках є важливою складовою становлення сучасних дітей, сприяє всебічному розвитку дітей, забезпечуючи їхню безпеку, навчання, виховання та відпочинок. З огляду на викладене, постає нагальна необхідність запровадження послідовної, систематизованої, об’єктивної державної політики, спрямованої на встановлення достойного рівня мінімальної заробітної плати працівникам дитячих садочків в Україні.

На думку авторів, обидва законопроєкти сприятимуть законодавчому врегулюванню питання забезпечення встановлення справедливого розміру мінімальної заробітної плати вчителям в Україні. Зокрема, у разі прийняття законопроекту в цілому, як Закону, на реалізацію передбачених ним заходів можна буде залучати кошти, зарезервовані за державною програмою «Обслуговування державного боргу», або надходження в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ та кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.