Минимальная зарплата учителей может вырасти до 30 тысяч грн с 2026 года

Законопроекты предусматривают увеличение заработных плат педагогов и сотрудников детских садов.

В Украине планируют урегулировать вопрос установления достойного уровня минимальной заработной платы для учителей и сотрудников детских садов. Соответствующие законопроекты зарегистрированы на сайте Верховной Рады: № 14354 «О Государственном бюджете Украины на 2026 год», который предусматривает установление справедливого размера минимальной заработной платы для учителей, и № 14358 о внесении изменений в статью 20 Закона Украины «О дошкольном образовании» относительно установления достойного уровня минимальной заработной платы для сотрудников детских садов.

Повышение оплаты труда учителей

Законопроектом № 14354 предлагается с 1 января 2026 года установить минимальную заработную плату для педагогических и научно-педагогических работников учреждений общего среднего, высшего, профессионального предвысшего и профессионального образования на уровне 30 000 гривен в месяц.

В пояснительной записке указывается, что в настоящее время в Украине сложилась ситуация, когда минимальная заработная плата, закрепленная в Законе Украины «О Государственном бюджете на 2026 год», не соответствует реалиям, существующим в обществе.

Этот показатель абсолютно недостаточен для обеспечения жизнедеятельности граждан, он оторван от реальности и де-факто не способен гарантировать базовые условия для одного человека, не говоря уже об обеспечении условий для семьи. Особенно негативно такой подход отражается на заработной плате учителей всех уровней, поскольку, по статистическим данным, их зарплаты в Украине являются одними из самых низких среди всех категорий работников.

Поэтому возникла необходимость инициировать пересмотр размера минимальной заработной платы для учителей и установить её на уровне, достаточном для обеспечения минимально возможных условий жизни, а не только для выживания.

Повышение заработной платы сотрудникам детских садов

В свою очередь, проект закона № 14358 предусматривает внесение изменений в статью 20 Закона Украины «О дошкольном образовании».

Авторы законопроекта отмечают, что в стране значительно недооценен труд педагогических и других работников дошкольных образовательных учреждений, «детских садов». Поэтому проектом закона предлагается внести изменения в Закон Украины «О дошкольном образовании», которыми предусмотреть, что минимальная заработная плата педагогических работников (руководителей дошкольных учреждений (директоров), заместителей руководителей учреждений дошкольного образования по организации образовательного процесса, руководителей (заведующих) дошкольных подразделений, воспитателей-методистов, воспитателей, ассистентов воспитателей, учителей, учителей-дефектологов, учителей-логопедов, практических психологов, социальных педагогов, инструкторов по физической культуре, инструкторов слуховых кабинетов, музыкальных руководителей, руководителей кружков, студий, секций и т.д.), помощников воспитателей и других работников дошкольных учреждений не может быть меньше минимальной заработной платы педагогических и научно-педагогических работников учреждений общего среднего, высшего, профессионального предвысшего и профессионального образования.

Отмечается, что сотрудники детских садов создают условия для социализации и адаптации детей в коллективе, помогают подготовиться к обучению в школе, способствуют развитию творческих способностей и формированию социально значимых навыков, а также облегчают жизнь работающим родителям, обеспечивая уход и воспитание детей.

Таким образом, пребывание детей в детских садах является важной составляющей формирования современного ребёнка, способствует всестороннему развитию детей, обеспечивая их безопасность, обучение, воспитание и отдых. Учитывая изложенное, возникает насущная необходимость внедрения последовательной, систематизированной и объективной государственной политики, направленной на установление достойного уровня минимальной заработной платы для сотрудников детских садов в Украине.

По мнению авторов, оба законопроекта будут способствовать законодательному урегулированию вопроса установления справедливого размера минимальной заработной платы учителям в Украине. В частности, в случае принятия законопроекта в целом, как Закона, на реализацию предусмотренных им мероприятий можно будет привлекать средства, зарезервированные в рамках государственной программы «Обслуживание государственного долга», а также поступления в рамках программ помощи и грантов Европейского Союза, правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений и кредитов (займов), привлекаемых государством от иностранных государств, иностранных финансовых учреждений и международных финансовых организаций.

