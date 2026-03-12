  1. В Украине

В Черкасской области с общества взыскали 185 тысяч грн штрафных санкций за несвоевременную поставку автобуса

07:54, 12 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В сумму штрафных санкций вошли пеня и штраф.
В Черкасской области с общества взыскали 185 тысяч грн штрафных санкций за несвоевременную поставку автобуса
Фото иллюстративное, источник фото avtobus.net.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Решением Хозяйственного суда Черкасской области в сентябре 2025 года удовлетворен иск Уманской окружной прокуратуры к обществу, которым последнее обязано уплатить в пользу отдела образования одной из территориальных громад Уманщины штрафные санкции за несвоевременную поставку товара. Об этом сообщила Черкасская областная прокуратура.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Прокуратура установила, что общество, заключив с отделом образования договор на поставку школьного автобуса, не выполнило взятые на себя обязательства в установленные сроки. В результате этого были нарушены права детей на беспрепятственный доступ к образованию не по месту проживания. В указанный период подвоз учеников осуществлялся автобусом, который подлежал замене, либо же за средства родителей.

«В настоящее время решение выполнено в полном объеме.

В пользу отдела образования одной из громад Уманского района с общества взыскано 185 тыс. грн штрафных санкций (пеня и штраф)», — добавили в прокуратуре.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Черкассы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украинцы за границей сталкиваются с валютными лимитами НБУ: почему платежи сложно осуществлять даже при наличии собственных средств

Почему валютные ограничения, введенные НБУ во время военного положения, усложняют украинцам за границей осуществление крупных платежей даже при наличии собственных средств.

ХХ съезд судей частично избрал новый состав Совета судей Украины: список победителей

На ХХ съезде судей Украины объявлены результаты голосования за кандидатов в Совет судей.

Максим Пампура: судебной системе не хватает денег — из нужды в 36 млрд гривен дали только 22

Во время выступления председателя Государственной судебной администрации Максима Пампуры были представлены основные показатели финансирования судебной системы и использования бюджетных средств.

Андрей Пасечник: ВККС получила почти 9 тысяч заявок на отбор судей

Глава ВККС Андрей Пасечник представил перед съездом судей отчет о работе Комиссии.

Домашнее насилие и буллинг могут стать причиной отказа в работе в школе и детском саду

При трудоустройстве в школы будут проверять не только судимость, но и админправонарушения, включая домашнее насилие, буллинг и невыполнение обязанностей по воспитанию детей

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]