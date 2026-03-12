В Черкасской области с общества взыскали 185 тысяч грн штрафных санкций за несвоевременную поставку автобуса

В сумму штрафных санкций вошли пеня и штраф.

Фото иллюстративное, источник фото avtobus.net.ua

Решением Хозяйственного суда Черкасской области в сентябре 2025 года удовлетворен иск Уманской окружной прокуратуры к обществу, которым последнее обязано уплатить в пользу отдела образования одной из территориальных громад Уманщины штрафные санкции за несвоевременную поставку товара. Об этом сообщила Черкасская областная прокуратура.

Прокуратура установила, что общество, заключив с отделом образования договор на поставку школьного автобуса, не выполнило взятые на себя обязательства в установленные сроки. В результате этого были нарушены права детей на беспрепятственный доступ к образованию не по месту проживания. В указанный период подвоз учеников осуществлялся автобусом, который подлежал замене, либо же за средства родителей.

«В настоящее время решение выполнено в полном объеме.

В пользу отдела образования одной из громад Уманского района с общества взыскано 185 тыс. грн штрафных санкций (пеня и штраф)», — добавили в прокуратуре.

