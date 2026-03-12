  1. В Україні

У Києві покарали жінку, яка била свою собаку посеред вулиці

07:00, 12 березня 2026
У Києві поліцейські притягнули до відповідальності жінку, яка била свою собаку посеред вулиці. Про це повідомила столична поліція.

Правоохоронці зазначили, що в декількох телеграм каналах було опубліковано відео, на якому жінка, прогулюючись із собакою на території житлового масиву Березняки, жорстоко била свою домашню улюбленицю.

«Небайдужі громадяни стали свідками інциденту та зафільмували поведінку власниці тварини на телефон.

Правоохоронці розпочали перевірку та невдовзі встановили й розшукали порушницю – нею виявилась 71-річна місцева мешканка», - заявили у поліції.

Жінка пояснила, що вдалась до побиття «у виховних цілях», оскільки собака на кличку «Лінда» не слухалась її команди.

Поліцейські склали на киянку адміністративний протокол за ч. 1 ст. 89 КУпАП — жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає штраф, а також конфіскацію тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров’я.

Національна поліція Київ

