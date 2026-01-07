  1. Публікації
  2. / Законодавство

190 тисяч гривень на стоматологію: що пропонують змінити для ветеранів і звільнених з полону

14:00, 7 січня 2026
У Верховній Раді пропонують розширити стоматологічну допомогу.

Фото: bahmut.in.ua
На сайті Верховної Ради зареєстрували проєкт закону 14360 «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання окремих медичних послуг деяким категоріям осіб, які захищають або захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України».  

Законопроєкт сприятиме забезпеченню державою права ветеранів та військовополонених, яких звільнено з полону, на якісну медичну допомогу, реабілітацію, зубопротезування та захист порушених прав.

За словами ініціаторів законопроєкту, коштів, які виділяє держава, недостатньо для повноцінного та комфортного пакету лікування, у зв’язку з чим бійці змушені покривати частину витрат власним коштом або покладатися на допомогу патронатних служб бригад і благодійників. Процес лікування часто є дискомфортним і може загострювати симптоми посттравматичного стресу. Зокрема стоматологічне лікування бійців після полону нерідко є невідкладним і тривалим процесом, який потребує якнайшвидшого втручання та перебування в одному місці.

Таким чином законопроєктом пропонується внести зміни до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей».

Серед змін повне забезпечення учасників бойових дій, осіб, прирівняних до них, осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також військовослужбовців, у тому числі іноземців та осіб без громадянства, які проходили військову службу у Збройних Силах України та повернулися з полону, стоматологічною допомогою і зубопротезуванням за рахунок коштів державного бюджету.

Змінами до законопроєкту пропонується доручити Кабінету Міністрів України збільшити граничні обсяги фінансування планової стоматологічної допомоги та зубопротезування до 190 тис. грн на одну особу шляхом застосування коригувальних коефіцієнтів до чинних тарифів, а саме: для послуг із зубопротезування – коефіцієнт 4,0, для послуг із планової стоматологічної допомоги – коефіцієнт 2,0.

Зокрема, передбачається розширення переліку послуг НСЗУ за напрямами зубопротезування та планової стоматологічної допомоги шляхом включення встановлення дентальних імплантатів, кісткової аугментації та проведення загального знеболення в умовах стаціонару одного дня.

Крім того, розширити специфікації НСЗУ за напрямками послуг – зубопротезування та планова стоматологічна допомога, додавши такі послуги:

  • встановлення дентальних імплантатів;
  • кісткова аугментація;
  • загальне знеболення в умовах стаціонару одного дня.

Також планується розробити та запровадити державну цільову програму «Стоматологічний сертифікат», фінансове забезпечення якої здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету та яка передбачатиме перехід від оплати закладу охорони здоров’я за тарифом до надання пацієнту персонального цифрового ваучера.

У пояснювальній записці наголошується, що держава має гарантувати повноцінний і безоплатний доступ до сучасної стоматологічної допомоги, комплексної реабілітації та зубопротезного забезпечення для поранених і звільнених з полону бійців. Законопроєкт створює правову основу для формування цілісної системи стоматологічної допомоги, зубопротезування та реабілітації ветеранів і звільнених із полону військових. 

Ухвалення законопроєкту дозволить реалізувати конституційні гарантії, усунути прогалини в законодавстві та забезпечити відповідність правового регулювання міжнародним стандартам захисту прав людини у сфері охорони здоров’я та соціального забезпечення.

Верховна Рада України законопроект військові ветерани військовослужбовці УБД





