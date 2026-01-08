  1. В Україні

Надзвичайна ситуація національного рівня, — мер Дніпра Філатов про блекаут у місті

12:01, 8 січня 2026
Борис Філатов заявив, що котельні 7 січня було знеструмлено.
Джерело фото: Facebook / Борис Філатов
Як раніше писала «Судово-юридична газета», унаслідок атаки РФ 7 січня майже повністю знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області. 8 січня у ДТЕК заявили, що на Дніпропетровщині енергетики заживили частину об’єктів критичної інфраструктури.

Мер Дніпра Борис Філатов заявиві, що технічно у місті ситуація одна з найскладніших.

«Це насправді надзвичайна ситуація національного рівня.

Від ночі місто відпрацьовує всі належні алгоритми. Ми в постійному контакті з обласною військовою адміністрацією та всіма профільними міністерствами та службами.

Із найважливішого. У лікарні поступово повертається світло. Утім нагадаю, що лікувальні заклади мають альтернативні джерела живлення та необхідні запаси», - сказав він.

За його словами, каналізація міста також заживлена, а Лівий берег підтримується альтернативними джерелами живлення.

Також він підкреслив, що ситуація з водою на правому березі потроху стабілізується.

«Щодо тепла. Усі котельні вчора було знеструмлено. Нині докладаємо всіх зусиль, щоб відновити їхню роботу», - додав він.

Дніпро війна блекаут електроенергія

