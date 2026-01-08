Чрезвычайная ситуация национального уровня, — мэр Днепра Филатов о блэкауте в городе

Борис Филатов заявил, что 7 января котельные были обесточены.

Источник фото: Facebook / Борис Филатов

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в результате атаки РФ 7 января почти полностью были обесточены Днепропетровская и Запорожская области. 8 января в ДТЭК заявили, что в Днепропетровской области энергетики запитали часть объектов критической инфраструктуры.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что технически ситуация в городе — одна из самых сложных.

«Это на самом деле чрезвычайная ситуация национального уровня.

С ночи город отрабатывает все предусмотренные алгоритмы. Мы находимся в постоянном контакте с областной военной администрацией и всеми профильными министерствами и службами.

Из самого важного: в больницах постепенно возвращается электроэнергия. В то же время напомню, что лечебные учреждения имеют альтернативные источники питания и необходимые запасы», — сказал он.

По его словам, канализация города также запитана, а Левый берег обеспечивается альтернативными источниками питания.

Он также подчеркнул, что ситуация с водоснабжением на Правом берегу постепенно стабилизируется.

«Что касается тепла. Все котельные вчера были обесточены. Сейчас прилагаем все усилия, чтобы восстановить их работу», — добавил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.