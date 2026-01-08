В Днепропетровской области запитали часть объектов критической инфраструктуры — ДТЭК
09:42, 8 января 2026
Восстановительные работы в Днепропетровской области продолжаются без остановок с ночи.
Фото: freepik.com
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в результате атаки РФ 7 января почти полностью были обесточены Днепропетровская и Запорожская области.
8 января в ДТЭК заявили, что в Днепропетровской области энергетики запитали часть объектов критической инфраструктуры.
«Восстановительные работы продолжаются без остановок с ночи — работают бригады со всей области.
Как только запитаем всю критическую инфраструктуру, сделаем все возможное, чтобы максимально быстро вернуть свет семьям», — добавили в компании.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.