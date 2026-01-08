  1. В Украине

В результате атаки РФ почти полностью обесточены Днепропетровская и Запорожская области — какова текущая ситуация

08:14, 8 января 2026
В Днепропетровской области и Запорожье после вражеских атак продолжается восстановление сетей.
Фото: freepik.com
В среду, 7 января, российские оккупанты нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате атаки почти полностью обесточены Днепропетровская и Запорожская области. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

Вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин Алексей Кулеба отметил, что 8 января в Днепропетровской области продолжаются ремонтные работы, чтобы вернуть тепло- и водоснабжение для более чем миллиона абонентов.

«По состоянию на данный момент уже удалось частично восстановить централизованные системы в нескольких населенных пунктах, бригады работают в усиленном режиме. Левый берег Днепра — с водой с пониженным давлением. Объекты социальной и критической инфраструктуры находятся на резервном питании», — сказал он.

По его словам, в Запорожье всю ночь работали ремонтные бригады, электроснабжение восстановлено, продолжается подача тепла и воды в дома. Котельные обеспечены электропитанием и работают в штатном режиме.

Также Кулеба подчеркнул, что железная дорога в этих областях также продолжает движение.

«В Запорожской области электроснабжение стратегической инфраструктуры восстановлено. Поезда курсируют в обычном режиме.

Все поезда в обесточенном Днепре и регионе продолжают курсировать с теплотягой. Вокзалы также запитаны от генераторов, работают пункты несокрушимости», — добавил он.

