Унаслідок атаки РФ майже повністю знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області — яка наразі ситуація

На Дніпропетровщині та Запоріжжі після ворожих атак триває відновлення мереж.

Фото: freepik.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У середу, 7 січня, російські окупанти завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок атаки майже повністю знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області. Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад Олексій Кулеба зазначив, що 8 січня у Дніпропетровській області продовжують ремонтні роботи, щоб повернути тепло та водопостачання для понад мільйона абонентів.

«Станом на зараз вже вдалося частково відновити централізовані системи у кількох населених пунктах, бригади працюють у посиленому режимі. Лівий берег Дніпра - з водою зі зниженим тиском. Об’єкти соціальної та критичної інфраструктури знаходяться на резервному живленні», - сказав він.

За його словами, у Запоріжжі всю ніч працювали ремонтні бригади, відновлено електропостачання, триває подача тепла та води в оселі. Котельні забезпечені електроживленням та працюють у штатному режимі.

Також Кулеба підкреслив, що залізниця у цих областях також продовжує рух.

«У Запорізькій області електропостачання стратегічної інфраструктури відновлено. Поїзди курсують у звичному режимі.

Всі поїзди в знеструмленому Дніпрі та регіоні продовжують курсувати із теплотягою. Вокзали також заживлені від генераторів, працюють пункти незламності», - додав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.