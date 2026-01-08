На Дніпропетровщині заживили частину об’єктів критичної інфраструктури — ДТЕК

Відновлювальні роботи на Дніпропетровщині тривають без зупинок з ночі.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», унаслідок атаки РФ 7 січня майже повністю знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області.

8 січня у ДТЕК заявили, що на Дніпропетровщині енергетики заживили частину об’єктів критичної інфраструктури.

«Відновлювальні роботи тривають без зупинок з ночі — працюють бригади з усієї області.

Як тільки заживимо всю критичну інфраструктуру, зробимо все можливе, щоб максимально швидко повернути світло родинам», - додали у компанії.

